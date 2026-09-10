GlobeMeets 2026 başladı

Doğrudan iş odaklı networking modelini turizm sektörü için merkeze alan organizasyon başladı.

Açılış Töreni İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TTYD Başkanı Oya Narin, İRO Başkanı Selçuk Eracun, VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, Azerbaycan Turizm Bürosu Türkiye Temsilciliği Türkiye Direktörü Gunel Mammadova, Tersane İstanbul Genel Müdürü Çetin Pehlivan ve 20 ülkenin Başkonsolosu, Büyükelçileri, STK Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

REKLAM

GlobeMeets’te 2027 için 100 milyon Euro’yu aşan iş hacmi hedefi

GlobeMeets’te bu yıl 50’den fazla ülkeden 1.000’in üzerinde alıcı seyahat acentesi, 200 katılımcı firma, 11 ülkenin resmi turizm ofisi ve 20’ye yakın global hava yolu şirketiyle birlikte toplam 3.000’in üzerinde turizm profesyoneli İstanbul’da buluştu. İki gün sürecek buluşmada 11 binin üzerinde planlı B2B randevu ve 15 binden fazla doğal networking temasıyla birlikte 25 binin üzerinde B2B görüşmenin gerçekleşmesi ve 100 milyon Euro’yu aşan dev bir ticari iş hacmi oluşturacağı öngörülüyor.

REKLAM

2027 Turizm Sezonunun Rotası Çizilmeye başladı

Etkinlik kapsamında atılacak imzalar ve kurulacak yeni B2B bağlantılarının, 2027 turizm vizyonuna doğrudan yön vererek uluslararası pazarlardaki ürün, destinasyon ve seyahat rotalarının temellerini oluşturacağı belirtildi. Organizasyon, İstanbul’u yalnızca önemli bir turizm destinasyonu olarak değil, aynı zamanda uluslararası turizm ticaretinin ve yeni iş birliklerinin merkezlerinden biri olarak konumlandırmayı amaçlıyor.

Turizmin Zirvesinden Güçlü Mesajlar

Açılış töreni turizm sektörünün çatı kuruluşlarını, 20 ülkeden büyükelçi, konsolos, 11 ülkenin turizm ajansı temsilcilerini, global hava yolu şirketleri, seyahat acenteleri, DMC’leri bir araya getirdi.

REKLAM

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un turizm ve kültürün yanı sıra güçlü bir uluslararası ticaret ve bağlantı merkezi olduğunu belirtti. Kentin hava ulaşımındaki erişim gücünün yalnızca Türkiye için değil, çevre ülkelerin dünya pazarlarına açılması açısından da stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye’nin küresel turizm pazarındaki konumuna dikkat çekerek, uluslararası alıcı ve satıcıları bir araya getiren B2B platformların sektörün sürdürülebilir büyümesine ve gelecek dönem hedeflerine katkısına vurgu yaptı. Alpaslan, Türkiye’nin yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolarlık turizm geliriyle dünyanın önde gelen dört turizm ülkesinden biri konumuna yükseldiğini belirtti. Ülkemizin küresel turizm pazarındaki büyümesinde kamu ve özel sektör iş birliğinin belirleyici rol oynadığını ifade eden Alpaslan; güçlü ulaşım altyapısı, çeşitlenen turizm ürünleri ve yaklaşık 200 ülkede yürütülen uluslararası tanıtım çalışmalarının Türkiye’nin rekabet gücünü artırdığını söyledi. Azerbaycan’ın GlobeMeets 2026’da partner ülke olarak yer almasının ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Alpaslan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü bağların turizm alanındaki yeni projeler ve ticari iş birlikleriyle daha ileri taşınabileceğini ifade etti.

REKLAM

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise İstanbul’un küresel turizmde yalnızca önemli bir destinasyon değil, aynı zamanda ticaret ve iş birliklerinin merkezi haline geldiğini vurguladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, GlobeMeets’in 50’den fazla ülkeden profesyoneli İstanbul’da buluşturarak uluslararası turizm ticareti açısından önemli bir iş geliştirme platformu oluşturduğunu söyledi. İstanbul’un uluslararası kongre ve etkinlik pazarındaki büyümesine de değinen Avdagiç, kentin 2025 verileriyle Avrupa’da 13’üncü, dünyada 18’inci sıraya yükseldiğini belirtti. İstanbul’un güçlü ulaşım ağı, konaklama kapasitesi ve ticaret altyapısıyla küresel turizm ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

REKLAM

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, seyahat acentelerinin uluslararası pazarlarla daha güçlü bağlantılar kurmasının önemine işaret etti. B2B organizasyonlarda katılımcı sayısından çok, profesyonellerin bir araya getirilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Hasan Eker, GlobeMeets’in doğru katılımcı ile doğru ziyaretçiyi eşleştiren yapısının ticari sonuç üretme kapasitesini güçlendirdiğine dikkat çekti. Eker, dijital yabancı platformlara ilişkin düzenlemelerde ise yerli ve yabancı şirketler için eşit rekabet koşullarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

REKLAM

Törenin açılışını GlobeMeets kurucu ortağı Hüseyin Kurt, GlobeMeets’in gelecek vizyonunu da tam olarak burada görüyoruz. Teknolojiyi kullanan ama insanı merkezinden çıkarmayan; dünyayı İstanbul’da buluşturan ve kurduğu bağlantıları gerçek iş birliklerine dönüştüren güçlü bir uluslararası B2B networking platformu olmak. “Sınırların Ötesinde Buluşma Noktası” derken kastettiğimiz de tam olarak bu. İki gün içerisinde yapacağınız tek bir görüşme, önümüzdeki yılların en önemli iş birliğinin başlangıcı olabilir diyen Kurt, Türkiye’nin turizm gücüne destek vermek için çalıştıklarını belirtti.

REKLAM

Sınırları Aşan Stratejik Ortaklık: Azerbaycan Ülke Partneri

Bu yılki organizasyonun en dikkat çeken unsurlarından biri, "Sınırların Ötesinde Buluşma Noktası" mottosunu tam anlamıyla sahaya yansıtan Azerbaycan’ın Ülke Partnerliği oldu. Azerbaycan Turizm Bürosu İstanbul Direktörü Gunel Mammadova da Azerbaycan’ın GlobeMeets 2026 Ülke Partneri olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mammadova, “Sınırların Ötesinde Buluşma Noktası” vizyonu doğrultusunda, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını ve turizm potansiyelini yeni B2B iş birlikleriyle zirveye taşıyacaklarını vurguladı.

REKLAM

2026 yılında Azerbaycan “Turizm Başkenti” ilan edilen Şuşa’nın da yeni turizm yatırımları ve deneyimleriyle gelişen bir destinasyon olduğuna dikkat çeken Mammadova, “Turizm Başkenti” ilan edilen Şuşa’nın tarihî ve kültürel mirasını korurken gastronomi, kültür ve uluslararası etkinliklerle yaşayan bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü ifade etti.