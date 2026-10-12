Goldman Sachs Brent petrol tahminini 90 dolara yükseltti
Goldman Sachs, Orta Doğu'daki arz riskleri ve çatışmaların yeniden tırmanma ihtimalini gerekçe göstererek aralık ayı Brent petrol fiyat tahminini varil başına 85 dolardan 90 dolara yükseltti
Goldman Sachs, Orta Doğu’daki arz riskleri ve çatışmaların yeniden tırmanma ihtimalini gerekçe göstererek aralık ayı Brent petrol fiyat tahminini varil başına 85 dolardan 90 dolara yükseltti.
bloombergHT'nin aktardığına göre, Daan Struyven liderliğindeki analistler, yayımladıkları değerlendirmede Ortadoğu’daki petrol arzının yeni koşullara uyum sağlamasının zamanla fiyatları düşürebileceğini, ancak çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin fiyatlar üzerinde önemli bir yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.
Analistler, petrol fiyatlarına yansıyan jeopolitik risk priminin varil başına 20 doların biraz üzerinde olduğunu tahmin etti.
Banka, Brent petrolün aksine yüksek ABD-Avrupa nakliye maliyetleri nedeniyle alışılmadık ölçüde düşük seyreden ABD ham petrolünün (WTI) aralıkta ortalama 81 dolar, 2027’de ise 73 dolar olmasını bekliyor.