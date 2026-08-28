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        Haberler Ekonomi Enerji Güneşten elektrik üretimi rekor tazeledi

        Güneşten elektrik üretimi rekor tazeledi

        Güneş enerjisinden elektrik üretimi, haziran ayında kırılan rekorun ardından temmuz ayında rekor tazeledi. Temmuz ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri 5,37 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Güneşten elektrik üretimi rekor tazeledi

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; temmuz ayında aylık üretim 34,6 milyar kilovatsaat oldu.

        Aynı dönemde hidrolik, üretimde en büyük payı almaya devam etti. Geçen ay gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 26,2’sine denk gelen 9,07 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı.

        Güneşten Elektrik Üretiminde Yeni Seviye

        Haziran ayında 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçen güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri, aradan geçen bir aylık süreçte yeni bir seviyeye taşındı. Geçtiğimiz temmuz ayında, güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri, 5,37 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri olarak rekor tazeledi. Böylece, toplam elektrik üretiminin yüzde 15,5’i de güneşten karşılanmış oldu.

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        Yerli Kaynaklardan Üretim de Zirve Yaptı

        Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı üretimi, yüzde 58,2’lik oranla 20,14 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşirken bir rekor da yerli kaynaklardan geldi. Temmuz’da yerli kaynaklara dayalı elektrik üretim değeri 24,75 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerini oluşturdu. Yerli kaynakların üretimdeki payı da yüzde 71,5 olarak hesaplandı.

        Geçen ay güneşte ve rüzgârda günlük bazda da rekorlar kırıldı. 19 Temmuz günü güneş kaynaklı elektrik üretimi, 189 bin 680 megavatsaat ile günlük bazda rekor seviyeye ulaştı. Temmuz’da toplam 4,16 milyar kilovatsaat elektrik üretilen rüzgârda ise 30 Temmuz günü 265 bin 512 megavatsaat ile günlük bazda rekora imza atıldı.

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        2026 yılının ilk yedi aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-31 Temmuz dönemi) incelendiğinde; hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 66,1 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi 25,6 milyar kilovatsaat ve güneş kaynaklı elektrik üretimi 24,6 milyar kilovatsaat ile 2000 yılından beri benzer dönemdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu. Ayrıca yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73,9’luk oran ve 156 milyar kilovatsaat üretim değeriyle, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 61’lik oran ve 128,8 milyar kilovatsaat üretim değeri ile 2000 yılından beri benzer dönemlerde miktar ve oran bazında en yüksek değerler oldu.

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        "Enerji Mimarimizdeki Büyük Dönüşüm Hız Kesmeden Devam Ediyor"

        Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Enerji mimarimizdeki büyük dönüşüm yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızla hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında elektrik üretimimizde tarihî bir çifte rekora imza atarak yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilovatsaate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilovatsaate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık. Özellikle güneşte ve yerli kaynaklarımızda yakaladığımız bu güçlü ivmeyle Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz.” dedi.

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        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #ekonomi
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