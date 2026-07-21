Güvensiz ürüne 8,6 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayında, tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, 4 bin 704 firmada denetim gerçekleştirdi; sorumlulara toplam 8,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında; tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan başta olmak üzere tüketici ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Riskli ürünlerin tespit edilerek piyasaya arzının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Denetimlerde özellikle hassas tüketici grubu olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere öncelik verilerek hazırlanan analizler doğrultusunda oluşturulan denetim planları kapsamında risk ihtimali yüksek ürünler incelemeye alındı. Bu çalışmalar kapsamında, 2026 yılının ilk 6 ayında ülke genelinde 4 bin 704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması, piyasadan toplatılması ve risk duyurusunda bulunulması gibi idari tedbirler uygulandı. Söz konusu ürünleri piyasaya arz edenler hakkında ise toplam 8,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

YAZLIK ÜRÜNLERDE DENETİMLER ARTIRILDI

Dönemsel tüketim alışkanlıkları da dikkate alınarak, 2026 yılı Haziran ayında yazlık giysiler, terlik ve sandalet gibi mevsimsel ayakkabılar, plaj havluları, su ve kum oyuncakları ile yüzme yardımcılarına yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldı. Piyasaya güvensiz ürün arz edilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmaya devam ederken, denetim faaliyetleri 'Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans' ilkesi doğrultusunda sürdürülüyor. Tüketiciler, güvensiz ürünlere ilişkin bildirimlerini 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden takip edebilirler.