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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güvensiz ürüne 8,6 milyon lira ceza

        Güvensiz ürüne 8,6 milyon lira ceza

        Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında tüketici ürünlerine yönelik denetimler kapsamında 4 bin 704 firmayı denetledi. Mevzuata aykırı ürünleri piyasaya arz eden sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulanırken, yaz sezonunda yazlık ürünlere yönelik denetimler de yoğunlaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 09:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Güvensiz ürüne 8,6 milyon lira ceza

        Ticaret Bakanlığı'nca 2026 yılının ilk 6 ayında, tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, 4 bin 704 firmada denetim gerçekleştirdi; sorumlulara toplam 8,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

        Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında; tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan başta olmak üzere tüketici ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Riskli ürünlerin tespit edilerek piyasaya arzının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Denetimlerde özellikle hassas tüketici grubu olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere öncelik verilerek hazırlanan analizler doğrultusunda oluşturulan denetim planları kapsamında risk ihtimali yüksek ürünler incelemeye alındı. Bu çalışmalar kapsamında, 2026 yılının ilk 6 ayında ülke genelinde 4 bin 704 firmada denetim ve mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması, piyasadan toplatılması ve risk duyurusunda bulunulması gibi idari tedbirler uygulandı. Söz konusu ürünleri piyasaya arz edenler hakkında ise toplam 8,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

        YAZLIK ÜRÜNLERDE DENETİMLER ARTIRILDI

        Dönemsel tüketim alışkanlıkları da dikkate alınarak, 2026 yılı Haziran ayında yazlık giysiler, terlik ve sandalet gibi mevsimsel ayakkabılar, plaj havluları, su ve kum oyuncakları ile yüzme yardımcılarına yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldı. Piyasaya güvensiz ürün arz edilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmaya devam ederken, denetim faaliyetleri 'Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans' ilkesi doğrultusunda sürdürülüyor. Tüketiciler, güvensiz ürünlere ilişkin bildirimlerini 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden takip edebilirler.

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