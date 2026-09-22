Halkbank'tan girişimcilere yönelik destek

Halkbank, girişimcilere yönelik yeni projeleri hayata geçirdiğini duyurdu. 2021 yılından bu yana yaklaşık 280 bin kadın girişimciye 140 milyar TL finansman sağlayan banka, KGF kefaletli “Aile ve Nüfus 10 Yılına Özel Kadın Girişimci Kredisi”ni hayata geçirdi.

Krediye ilişkin detayları paylaşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Toplam limiti 10 milyar TL olan kredimizden, mikro ölçekli işletme sahibi kadınlar, vergi muafiyet belgesi sahibi kadın girişimciler, kadın kooperatifleri ve düşük tutarlı finansman ihtiyacı olan kadın esnaf ve sanatkârlar faydalanabilecek. Kredimiz, girişimci başına azami 100 bin TL, yıllık yüzde 32 faiz oranıyla kullandırılacak. 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere 12 aydan 36 aya kadar da vade imkânı sunuyoruz" dedi.

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Girişimcilik ekosistemine sağlanan desteğin finansmanla sınırlı olmadığını belirten Recep Süleyman Özdil, yeni girişimcilik merkezinin de müjdesini verdi.

Halkbank Genel Müdürü Özdil, "Girişimcilerimizin iş geliştirme ve ölçeklenme süreçlerine destek oluyoruz. Şimdi bu desteğimizi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde hayata geçireceğimiz Halkbank HUBrica Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Merkezimiz, girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarının bir araya geleceği bir buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Altıncı dönem başvuruları 1 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek olan Üreten Kadınlar Yarışması’na da değinen Recep Süleyman Özdil, "Girişimcilik ekosisteminde güçlü bir markaya dönüşen yarışmamız için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl yarışmamızda görev alacak jüri üyelerimiz de belli oldu. Alanında uzman, birbirinden değerli isimlerin değerlendirmeleriyle başarılı kadın girişimcilerimizi ödüllendireceğiz. Halkbank olarak; kadın girişimcilerin emeğini ve başarılarını görünür kılmaya ve yeni başarı hikâyelerinin ortaya çıkmasına destek olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.