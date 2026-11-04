Hasan Süel: "40 ton e-atığı geri dönüşüme kazandırdık"

Daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeye ve bu konuda farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Şirket, e-atıkları dönüştürerek doğaya sıfır atık katkısında bulunmak ve doğayı koruma eğitimleri sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak amacıyla geçen yıl başlattığı “Dünya İçin Lazım” projesini başarıyla sürdürüyor. WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen projede bugüne kadar 40 ton e-atık geri dönüşüme kazandırıldı, doğayı koruma eğitimleriyle 87 bini aşkın kişiye ulaşıldı. Projede toplanan e-atıklar, proje ortaklarından lisanslı geri dönüşüm partneri Ouno Green Campus’te geri dönüştürülüyor.

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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel düzenlenen toplantıda şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını ve “Dünya İçin Lazım” projesinde gelinen son durumu paylaştı. Toplantı sonrası Ouno Green Campus ziyaret edildi.

"BU BİR DAVRANIŞ DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ"

2026’nın Türkiye için çok özel bir yıl olduğuna dikkat çeken Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye bu yıl BM İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yaparak küresel iklim mücadelesinin merkezinde yer almaya hazırlanıyor. Sayılı günler kalan COP31'in öncelikli uygulama alanları arasında ‘Sıfır Atık ve Metan Azaltımı’ ile toplumun tüm kesimlerinde farkındalık ve dönüşüm yaratılması yer alıyor. Biz de Vodafone’da sürdürülebilirliğe bu perspektiften yaklaşıyoruz. İklim krizinin çözümü sadece teknolojiyle, geri dönüşümle ya da eğitimle mümkün değil. Kalıcı dönüşüm için bunların birlikte çalışması gerekiyor. Bu nedenle Dünya İçin Lazım projesini değerli buluyoruz. Projemiz, COP31'in öne çıkardığı Sıfır Atık, Gençlik ve Eğitim temalarını tek bir uygulamada buluşturuyor. Elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırmakla yetinmeyip, çocukların ve gençlerin çevre farkındalığını artıracak eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu bir davranış dönüşümü projesi, bir farkındalık hareketi, gelecek nesillere bir yatırım.”

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HER 1 TL, 4,56 TL'LİK SOSYAL DEĞER ÜRETTİ

Geri dönüşümün çevresel olduğu kadar bir toplumsal etki hikâyesi olduğunu belirten Hasan Süel, şöyle devam etti:

“Dünya İçin Lazım projemizin temel yaklaşımı, elektronik atıklardan elde edilen değeri doğayı koruma eğitimlerine dönüştürerek toplumsal fayda yaratmak. 7-14 yaş arası çocuklar başta olmak üzere ebeveynler ve eğitmenlere yönelik atölyeler, seminerler, eğitimler, yaratıcı etkinlikler ve dijital içeriklerle geniş katılımlı bir etki alanı oluşturuyoruz. Bugüne kadar 40 ton e-atığı geri dönüşüme kazandırdık. Bu, bir hanenin 71 aylık elektrik tüketimine eşdeğer. Aynı zamanda 345 yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon salımına karşılık geliyor. Doğayı koruma eğitimleriyle 87 bini aşkın kişiye ulaştık. Bunun 57 binini çocuklar oluşturuyor. Diğer yandan projemize yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,56 TL’lik sosyal değer üretti. Doğa Elçileri adını verdiğimiz bir alt program hayata geçirdik ve ekosistemlerinde dönüşümü başlatacak 21 Doğa Elçisi’ni aramıza kazandırdık.”

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YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTLARINDA GERİ DÖNÜŞÜM

Projenin geri dönüşüm ortağı Ouno Green Campus’te elektronik atıklar yüksek güvenlik standartlarında güvenle imha ediliyor ve değerli bileşenler geri dönüştürülüyor. Her aşama, veri güvenliğini sağlamak ve çevresel etkiyi en aza indirmek için tasarlanıyor. 7/24 kamera gözetimi altında yürütülen süreçler uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiriliyor. Güvenli veri imha için fiziksel imha ve yazılımsal silme yöntemlerinden yararlanılıyor. Tesiste plastik, kablo ve ambalaj geri dönüşümü ile değerli metal geri kazanımı yapılıyor.

“Dünya İçin Lazım” projesi hakkında detaylı bilgi için https://vftr.co/dunyaicinlazim adresi ziyaret edilebilir.