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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Havacılıkta 2,4 trilyon liralık ciro

        Havacılıkta 2,4 trilyon liralık ciro

        Türkiye, yılın ilk yarısında sivil havacılıkta yolcu ve yük trafiğindeki büyümenin yanı sıra filo, sektör cirosu ve uluslararası bağlantılardaki artışla öne çıktı. Ocak-haziran döneminde 111 milyon yolcu taşınırken, sektörün cirosu son 23 yılda 805 kat artarak 2 trilyon 463 milyar lirayı aştı. Aynı dönemde havacılık emniyeti ve uçuş güvenliğine yönelik 838 denetim gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        Türkiye havacılıkta vites yükseltti

        AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye'nin yılın ilk yarısında sivil havacılıktaki performansı, sektörün büyüme ivmesini ortaya koydu.

        Türkiye Avrupa ülkeleri arasındaki Yabancı Tescilli Uçaklara Yapılan Emniyet Denetlemesi (SAFA) performansında 5'inci sırada yer aldı. Bu dönemde yapılan 8 uluslararası müzakere sonucu 22 ilave frekans kazanılırken Kanada ile sınırsız kargo seferi düzenleme hakkı elde edildi.

        HAVACILIKTA YOLCU VE YÜK TRAFİĞİ BÜYÜDÜ

        Havacılıkta yalnızca yolcu taşımacılığında değil, bu alandaki ekonomide de giderek daha büyük hacim oluşturan Türkiye, ülkeler arasındaki yerini güçlendirdi. Havalimanlarında milyonlarca yolcunun oluşturduğu hareketlilik, sivil havacılık sektörünün ulaştığı ölçeği gözler önüne serdi.

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        Bu kapsamda, ocak-haziran döneminde iç hat yolcu sayısı 50 milyon, dış hatta ise 61 milyon olmak üzere toplam yolcu sayısı 111 milyon oldu. Hava yolu işletmelerinin filosundaki uçak sayısı 846'ya ulaşırken koltuk kapasitesi 166 bini aştı. Bu dönemde taşınan yük miktarında da artış kaydedildi. İç hatlarda 441 bin ton, dış hatlarda ise 2 milyon 58 bin ton olmak üzere toplam 2 milyon 499 bin ton yük taşındı.

        Yılın ilk yarısı sonunda hava yolu işletme sayısı 14, hava taksi işletme sayısı 49, genel havacılık işletme sayısı 101, balon işletme sayısı 72, çok hafif hava aracı işletmesi sayısı 13, bakım işletme sayısı 165, yer hizmeti kuruluş sayısı 48, iniş şeritleri 15 olarak kayıtlara geçti.

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        Hava taksi işletmelerinde 259, genel havacılık işletmelerinde 632, balon işletmelerinde 528, çok hafif hava aracı işletmelerinde 35 hava aracı bulunuyor. Türkiye'nin havacılıkta büyümesi yalnızca yolcu ve yük trafiğiyle de sınırlı kalmadı. Son 23 yılda sektörün cirosu 805 kat artarak 2 trilyon 463 milyar lirayı aştı.

        HAVACILIKTA 838 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Bu dönemde Türkiye'nin uluslararası havacılık alanındaki bağlantıları da genişlemeyi sürdürdü. Yılın ilk yarısı sonunda hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı 175'e yükseldi.

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        Söz konusu 6 ayda havacılık emniyetinin ve uçuş güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler de yapıldı. Bu dönemde 387 uçuşa elverişlilik, 334 uçuş operasyon, 57 havaalanları, 37 hava seyrüsefer ve 23 havacılık güvenliği alanında olmak üzere 838 denetim gerçekleştirildi. Denetlemeler içinde 33 SAFA denetlemesinin yanı sıra 19 da Yerli Tescilli Uçaklara Yapılan Emniyet Denetlemesi (SANA) gerçekleştirildi.

        Yılın ikinci yarısında da sivil havacılık sektöründe emniyet, güvenlik, kalite ve uçuşa elverişlilik standartlarının daha da geliştirilmesine yönelik kapsamlı denetim ve gözetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlandı.

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        Bu kapsamda, yerli ve yabancı hava araçlarına yönelik sigorta faaliyetleri, ürün, parça ve bunlara yapılan değişikliklerin sertifikasyonuyla sürekli uçuşa elverişlilik kuruluşlarının onay ve gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

        Ayrıca hava aracı bakım kuruluşlarının izin, ruhsat, yetkilendirme ve denetim işlemleri kapsamında izleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Havacılık güvenliği alanında ise sürekli kalite kontrol faaliyetleri kapsamında 3 havalimanı güvenlik denetimi ve 3 gizli havacılık güvenliği testinin yapılması planlanıyor. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve ilgili talimatlar kapsamında yetkili acente, 5 hava yolu işletmesi ve 4 uçuş tedarik güvenlik denetiminin yanı sıra SHT-Siber Talimatı kapsamında 15 havacılık sektörü işletmesinde siber güvenlik denetimi hedefleniyor. Yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek çalışmalar ve denetimlerle sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetli, güvenli ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

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        #Sivil Havacılık
        #havalimanı
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