Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek ile ilgili haberlere yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili haberlere yalanlama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip ve yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır.

Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez.

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Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayin Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir.

Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır."