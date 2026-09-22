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        Haberler Ekonomi Para Hedef Yatırım Bankası'ndan açıklama

        Hedef Yatırım Bankası'ndan açıklama

        Hedef Yatırım Bankası, "yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istediği" yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Banka, söz konusu işlemin Swissquote Bank ile gerçekleştirilen, yaklaşık 40,9 milyon dolarlık aynı gün valörlü USD/TRY döviz swapı olduğunu ve TL ödemesinin Türkiye'deki muhabir banka hesabına yapıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Hedef Yatırım Bankası'ndan açıklama

        Hedef Yatırım Bankası, bankanın "yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istediği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu işlemin bankanın olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirilen aynı gün valörlü karşılıklı USD/TRY döviz swapı (FX Swap) işlemi olduğu belirtildi.

        Açıklamaya göre Hedef Yatırım Bankası, 2 milyar TL ödeme karşılığında aynı gün Takasbank nezdindeki hesabına geçmek üzere yaklaşık 40,9 milyon dolar satın aldı.

        Banka, işlemin karşılıksız bir fon çıkışı anlamına gelmediğini ve yurt dışına para transferi yapılmadığını belirtti.

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        "TL ÖDEMESİ YURT İÇİNDEKİ HESABA YAPILIYOR"

        Hedef Yatırım Bankası, işlem kapsamında ödenen 2 milyar TL tutarın yurt dışına gönderilmediğini, Swissquote Bank'ın Türkiye'deki muhabir banka hesabına aktarıldığını açıkladı.

        Açıklamada, "Karşılıksız bir fon çıkışı veya yurt dışına para transferi söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

        "BANKACILIK OPERASYONLARINDA ZAMAN FARKI OLABİLİYOR"

        Bankanın açıklamasında, hazine işlemlerinde TL ve döviz bacaklarının gün içinde farklı zamanlarda sisteme girilmesinin veya hesaplara geçmesinin bankacılık operasyonlarının olağan bir parçası olduğu kaydedildi.

        Hedef Yatırım Bankası, bu kapsamda bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istediği" yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

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        #Hedef Yatırım Bankası
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