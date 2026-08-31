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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Huawei’nin ilk yarı net kârı maliyetler ve Ar-Ge harcamaları nedeniyle yüzde 36 düştü

        Huawei’nin ilk yarı net kârı maliyetler ve Ar-Ge harcamaları nedeniyle yüzde 36 düştü

        Huawei, 2024 yılının ilk yarısında net kârının yüzde 36 oranında sert düşüş gösterdiğini açıkladı. Artan girdi maliyetleri ve araştırma-geliştirme harcamalarındaki yükseliş, gelir büyümesini geride bırakırken şirket, ABD yaptırımlarından toparlanma sürecini sürdürdüğünü bildirdi. Ocak-Haziran döneminde net kâr 23,81 milyar yuana (yaklaşık 3,54 milyar dolar) geriledi; gelir ise yüzde 9,6 artarak 467,82 milyar yuana ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Huawei'de yüzde 36 kar düşüşü!

        Huawei, Ocak-Haziran 2024 döneminde net kârının 23,81 milyar yuana gerilediğini duyurdu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 32’lik düşüşe göre daha da hızlanan yüzde 36’lık bir daralmaya işaret ediyor. Şirket, kârdaki gerilemenin temel nedenleri olarak yükselen girdi maliyetlerini ve Ar-Ge harcamalarındaki artışı gösterdi.

        GELİR ARTIŞI SÜRÜYOR

        Net kârdaki düşüşe rağmen Huawei’nin geliri aynı dönemde yüzde 9,6 yükselerek 467,82 milyar yuana çıktı. Bu büyüme, şirketin ABD yaptırımlarının etkilerinden kurtulma çabalarının sürdüğünü ortaya koyuyor. Ancak artan maliyetler ve araştırma-geliştirme yatırımları, gelirdeki yükselişin kâr tarafına yansımasını engelledi.

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        AR-GE VE MALİYET BASKISI BELİRLEYİCİ OLDU

        Huawei, özellikle teknoloji geliştirme ve üretim süreçlerindeki harcamaların yükseldiğini vurguladı. Yükselen girdi maliyetleri ile daha yüksek Ar-Ge yatırımları, kâr marjlarını baskılayan temel unsurlar olarak öne çıktı. Şirket, bu harcamaların uzun vadede rekabet gücünü korumak için gerekli olduğunu ima ederken, kısa vadede kâr rakamlarını olumsuz etkilediğini kabul etti.

        Huawei, ABD yaptırımları sonrası toparlanma sürecini sürdürdüğünü belirterek, gelirdeki istikrarlı artışı bu çerçevede değerlendirdi.

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        #Huawei
        #teknoloji
        #Çin teknoloji
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