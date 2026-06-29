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        Haberler Ekonomi Enerji Hürmüz'de gerilim tırmandı, petrol haftaya yükselişle başladı

        Hürmüz'de gerilim tırmandı, petrol haftaya yükselişle başladı

        ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından petrol fiyatları haftaya yükselişle başaldı Bu saldırılar, geçici barış anlaşmasının kırılganlığını bir kez daha ortaya koyarken, Hürmüz Boğazı'ndan enerji sevkiyatını da yavaşlattı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 07:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol haftaya yükselişle başladı

        Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,67 artarak TSİ 07.37 itibarıyla varil başına 72,47 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü ise yüzde 1,3 artışla varil başına 70,11 dolarda işlem görüyor.

        ING analistleri Pazartesi günü yayınladıkları bir notta, "Petrol piyasasının hâlâ birçok riskle karşı karşıya olduğunu" belirtti. Buna rağmen, katılımcılar petrol akışlarındaki sürekli toparlanmanın küresel denge için ne anlama geleceğine odaklanmış görünüyorlar.

        Brent petrolü geçen hafta yüzde 10,6 oranında düşerek üçüncü haftalık düşüşünü kaydetti. Bu düşüş, boğazdan yapılan ham petrol sevkiyatlarının geçen hafta, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşının başladığı şubat sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından gerçekleşti.

        Ancak, perşembe gününden itibaren boğazdaki gemilere yönelik yenilenen saldırıların ardından trafik yavaşladı. Katar bağlantılı bir petrol tankerine yapılan saldırı, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarına yol açarak, iki ülke arasında geçici barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana yaşanan en kötü gerilimi tetikledi.

        ABD'li bir yetkili pazar günü yaptığı açıklamada , petrol fiyatlarındaki artışı sınırlamak amacıyla İran ve ABD, Körfez'deki son düşmanlıkları durdurma ve Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlıklarına ilişkin görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaştığını iddia etti.

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