İlbank'tan yatırım fonlarına ilişkin iddialara yalanlama

İLBANK'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından dile getirilen ve çeşitli basın-yayın organlarına yansıyan; Bankamızın kamu kaynaklarını riskli portföy yönetim şirketlerine ve tasfiye sürecine giren yatırım fonlarına yönlendirerek zarara uğrattığı yönündeki asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki İller Bankası'nın tasfiyeye konu edilen 131 yatırım fonunun hiçbirinde, ya da herhangi bir portföy yönetim şirketinin yönettiği başka bir yatırım fonunda yatırımı bulunmamaktadır. Bankamızın kuruluşundan bugüne söz konusu yatırım fonlarına tek bir Türk lirası dahi yatırılmamış, dolayısıyla bu fonlardan herhangi bir para çekme işlemi de gerçekleştirilmemiştir. Bankamızın mali tablolarında yer alan 'fon' ifadesi, iddialara konu edilen yatırım fonlarını değil; Bankamızın ortaklarından ilgili mevzuat çerçevesinde temin ettiği 'ortaklık fonu' işlemlerini ifade etmektedir. Ortaklık fonu işlemleri, BDDK tarafından yayımlanan Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Kredi Müşterilerinden, Ortaklıklarından ve Ortaklarından Sağlayacakları Fonlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir."

REKLAM

'BU İKİ KAVRAM BİRBİRİNE KARIŞTIRILARAK BANKAMIZIN TASFİYEYE KONU YATIRIM FONLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Bankanın ortaklarından mevzuata uygun şekilde fon temin etmesiyle yatırım fonlarına yatırım yapılmasının farklı işlemler olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Dolayısıyla Bankamızın ortaklarından mevzuata uygun şekilde fon temin etmesi ile portföy yönetim şirketlerince kurulan yatırım fonlarına yatırım yapılması, hukuki ve mali bakımdan tamamen farklı işlemlerdir. Bu iki kavram birbirine karıştırılarak Bankamızın tasfiyeye konu yatırım fonlarıyla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız kaynaklarının herhangi bir portföy yönetim şirketinin yatırım fonlarına yönlendirilmesine ilişkin bir karar, onay, yatırım veya bu fonlardan çıkış işlemi söz konusu değildir. İddia edilen yatırım fonları bakımından Bankamızın herhangi bir yatırım veya likidite riski bulunmamaktadır."

REKLAM

İDDİALARA KARŞI YASAL HAKLAR SAKLI TUTULDU

İller Bankası'nın şehirlerin altyapı yatırımlarına destek olduğu ve afetlerin ardından yerel yönetimlerin yanında yer aldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Köklü geçmişi ve güçlü finansal yapısıyla yerel yönetimlerin en önemli finansman kuruluşlarından biri olan İller Bankası; şehirlerimizin altyapı yatırımlarına destek olmakta, deprem, sel ve yangın başta olmak üzere afetlerin ardından milletimizin ve yerel yönetimlerimizin yanında yer almaktadır. Böylesine köklü bir kamu kurumunun, kendisinden herhangi bir resmi bilgi talep edilmeden, somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddialarla ilişkilendirilmesini ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. İller Bankası'nın adını gerçeği yansıtmayan iddialarla yan yana getirenlere karşı her türlü yasal hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna bildiririz. İller Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin kaynaklarını koruma sorumluluğuyla, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ülkemize ve yerel yönetimlerimize hizmet etmeye devam edecektir."