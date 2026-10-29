Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.165,44 %0,13
        DOLAR 49,8376 %0,04
        EURO 55,7598 %0,33
        GRAM ALTIN 6.448,63 %-1,06
        BITCOIN 81.799,00 %0,67
        FAİZ 39,50 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 84,17 %-2,73
        GBP/TRY 66,7966 %0,56
        EUR/USD 1,1164 %0,09
        BRENT PETROL 109,58 %-0,71
        ÇEYREK ALTIN 10.543,51 %-1,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İlbank'tan yatırım fonlarına ilişkin iddialara yalanlama

        İlbank'tan yatırım fonlarına ilişkin iddialara yalanlama

        İller Bankası (İLBANK), CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, bankanın kamu kaynaklarını tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına yönlendirerek zarara uğrattığı yönündeki iddialarını yalanladı. Açıklamada, İller Bankası'nın tasfiyeye konu edilen 131 yatırım fonunun hiçbirinde yatırımının bulunmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 18:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İlbank'tan iddialara yalanlama

        İLBANK'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından dile getirilen ve çeşitli basın-yayın organlarına yansıyan; Bankamızın kamu kaynaklarını riskli portföy yönetim şirketlerine ve tasfiye sürecine giren yatırım fonlarına yönlendirerek zarara uğrattığı yönündeki asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki İller Bankası'nın tasfiyeye konu edilen 131 yatırım fonunun hiçbirinde, ya da herhangi bir portföy yönetim şirketinin yönettiği başka bir yatırım fonunda yatırımı bulunmamaktadır. Bankamızın kuruluşundan bugüne söz konusu yatırım fonlarına tek bir Türk lirası dahi yatırılmamış, dolayısıyla bu fonlardan herhangi bir para çekme işlemi de gerçekleştirilmemiştir. Bankamızın mali tablolarında yer alan 'fon' ifadesi, iddialara konu edilen yatırım fonlarını değil; Bankamızın ortaklarından ilgili mevzuat çerçevesinde temin ettiği 'ortaklık fonu' işlemlerini ifade etmektedir. Ortaklık fonu işlemleri, BDDK tarafından yayımlanan Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Kredi Müşterilerinden, Ortaklıklarından ve Ortaklarından Sağlayacakları Fonlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir."

        REKLAM

        'BU İKİ KAVRAM BİRBİRİNE KARIŞTIRILARAK BANKAMIZIN TASFİYEYE KONU YATIRIM FONLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

        Bankanın ortaklarından mevzuata uygun şekilde fon temin etmesiyle yatırım fonlarına yatırım yapılmasının farklı işlemler olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

        "Dolayısıyla Bankamızın ortaklarından mevzuata uygun şekilde fon temin etmesi ile portföy yönetim şirketlerince kurulan yatırım fonlarına yatırım yapılması, hukuki ve mali bakımdan tamamen farklı işlemlerdir. Bu iki kavram birbirine karıştırılarak Bankamızın tasfiyeye konu yatırım fonlarıyla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız kaynaklarının herhangi bir portföy yönetim şirketinin yatırım fonlarına yönlendirilmesine ilişkin bir karar, onay, yatırım veya bu fonlardan çıkış işlemi söz konusu değildir. İddia edilen yatırım fonları bakımından Bankamızın herhangi bir yatırım veya likidite riski bulunmamaktadır."

        REKLAM

        İDDİALARA KARŞI YASAL HAKLAR SAKLI TUTULDU

        İller Bankası'nın şehirlerin altyapı yatırımlarına destek olduğu ve afetlerin ardından yerel yönetimlerin yanında yer aldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

        "Köklü geçmişi ve güçlü finansal yapısıyla yerel yönetimlerin en önemli finansman kuruluşlarından biri olan İller Bankası; şehirlerimizin altyapı yatırımlarına destek olmakta, deprem, sel ve yangın başta olmak üzere afetlerin ardından milletimizin ve yerel yönetimlerimizin yanında yer almaktadır. Böylesine köklü bir kamu kurumunun, kendisinden herhangi bir resmi bilgi talep edilmeden, somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddialarla ilişkilendirilmesini ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. İller Bankası'nın adını gerçeği yansıtmayan iddialarla yan yana getirenlere karşı her türlü yasal hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna bildiririz. İller Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin kaynaklarını koruma sorumluluğuyla, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ülkemize ve yerel yönetimlerimize hizmet etmeye devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para kazanacağız"

        İstanbul'da, canlı bahis sistemindeki verileri 7 saniye geciktirerek bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen veri analistinin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. "Fena para yapcaz", "Oynarsan paranın içinden geçeriz" ve "Ben yönetiyorum sistemi şu an" mesajlarını gönderen Orhan B...
        #İlbank
        #CHP
        #yatırım fonu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Para vermeyen annesini bıçakla rehin aldı
        Para vermeyen annesini bıçakla rehin aldı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Çin'de Mbappe'nin formasını yaktılar!
        Çin'de Mbappe'nin formasını yaktılar!
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Kasımpaşa'ya zor, hedef Celtic!
        Kasımpaşa'ya zor, hedef Celtic!
        Tek öğrenci, tek öğretmen... Birlikte Cumhuriyeti kutladılar
        Tek öğrenci, tek öğretmen... Birlikte Cumhuriyeti kutladılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın