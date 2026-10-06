Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.374,26 %-0,56
        DOLAR 49,1777 %0,07
        EURO 55,4380 %0,45
        GRAM ALTIN 6.580,52 %0,60
        BITCOIN 86.323,00 %0,63
        FAİZ 39,87 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 96,81 %0,29
        GBP/TRY 65,3620 %0,53
        EUR/USD 1,1266 %0,38
        BRENT PETROL 97,60 %-1,89
        ÇEYREK ALTIN 10.759,15 %0,60
        Haberler Ekonomi Para IMF, yaşam maliyeti krizlerinin enflasyon beklentilerini yükselttiğini belirtti

        IMF, yaşam maliyeti krizlerinin enflasyon beklentilerini yükselttiğini belirtti

        Uluslararası Para Fonu (IMF), yaşam maliyeti krizlerinin reel ücretleri düşürdüğünü, iç talebi zayıflattığını ve orta vadeli enflasyon beklentilerini yükselttiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 17:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        IMF'den enflasyon değerlendirmesi

        IMF, 13 Ekim'de yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun "Şoklara Açık Bir Dünyada Yol Almak: Yaşam Maliyeti Krizlerinden Dersler" başlıklı bölümünü paylaştı.

        Raporda, yaşam maliyeti krizi dönemlerinde temel ihtiyaç maddelerinin maliyetindeki ani artışın oldukça kalıcı bir nitelik taşıdığı vurgulanarak, bunun reel ücretleri aşındırıp iç talep üzerinde baskı oluşturduğu ve orta vadeli enflasyon beklentilerini de yukarı ittiği kaydedildi.

        Düşük gelirli hanelerin harcamalarının çok daha büyük bir kısmını temel ihtiyaçlara ayırması dolayısıyla yaşam maliyeti krizlerinin bu haneleri orantısız bir şekilde daha ağır etkilediğine işaret edilen raporda, bu durumun gelir dağılımı ve yoksulluk açısından önemli sonuçlarının bulunduğu belirtildi.

        REKLAM

        Raporda, geçmiş kriz dönemlerinde politika yapıcıların büyük ölçüde geniş kapsamlı ve hedeflenmemiş tedbirlere başvurduğu, ancak ülkeler arasında bu konuda önemli farklılıklar görüldüğü ifade edildi.

        Gelişmiş ekonomilerin nihai tüketiciye daha yakın olan fiyat odaklı tedbirlere ve doğrudan gelir desteklerine daha fazla ağırlık verme eğiliminde olduğu kaydedilen raporda, yükselen piyasa ekonomileri ve düşük gelirli gelişmekte olan ülkelerin ise üretici sübvansiyonlarına, fiyat kontrollerine ve ücret ile emekli maaşlarında geniş tabanlı artışlara daha fazla yöneldiği aktarıldı.

        "Hedefli destekler tercih edilmeli"

        Raporda, en kırılgan kesimleri fiyat artışlarından korumanın maliyet açısından en uygun ve en etkili yolunun, hedefli ve geçici gelir transferleri olduğuna dikkat çekilerek, hedefli gelir desteklerinin fiyat sinyallerini koruyarak piyasada ihtiyaç duyulan talep ayarlamasını kolaylaştırdığı ve ülkenin mali alanını güvence altına aldığı kaydedildi.

        REKLAM

        Fiyatları baskılayan geniş çaplı önlemlerin aynı düzeyde korumayı sağlamak için hedefli transferlere kıyasla çok daha maliyetli olduğunun altı çizilen raporda, sübvansiyonların ülkenin mali alanının kısıtlı olduğu durumlarda etkisini yitirdiği ve birçok ülke tarafından aynı anda uygulandığında küresel fiyatları yukarı çekerek ters etki yaratabildiği vurgulandı.

        Raporda, politika yapıcıların geniş çaplı sübvansiyonlar yerine doğrudan en savunmasız haneleri hedefleyen geçici gelir desteklerini tercih etmesi gerektiği, geniş çaplı önlemlerin ise yalnızca krizin aşırı şiddetli olduğu, savunmasız haneleri tespit etmenin zorlaştığı ve mali alanın elverdiği istisnai durumlarla sınırlandırılmasının uygun olacağı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #IMF
        #ENFLASYON
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı