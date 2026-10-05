Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Emlak
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.425,74 %1,27
        DOLAR 49,1590 %0,05
        EURO 55,1353 %-0,36
        GRAM ALTIN 6.575,48 %0,50
        BITCOIN 86.037,00 %0,25
        FAİZ 39,75 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 97,78 %2,50
        GBP/TRY 65,0517 %-0,09
        EUR/USD 1,1206 %-0,44
        BRENT PETROL 101,77 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 10.753,37 %0,52
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaatın Kadın Ustaları sahadan sektörün gündemine taşındı

        İnşaatın Kadın Ustaları sahadan sektörün gündemine taşındı

        GYODER ve TÜKD Hatay Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'İnşaatın Kadın Ustaları' projesi, Hatay'da başlayan pilot uygulamanın ardından sektörün ortak gündemine taşındı. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, "Kadınların yalnızca sektörün profesyonel kadrolarında değil, üretimin doğrudan içinde de daha görünür olduğu yeni bir çalışma kültürü mümkün" dedi. TÜKD Hatay Şube Başkanı Tülin Kesiktaş, kadınların çalışma hayatına katılımındaki temel engelin işsizlikten çok toplumsal önyargılar, geleneksel roller ve ev içi sorumluluklar olduğunu vurguladı. Projeyle kadınların ekonomik bağımsızlığını ve iş gücündeki görünürlüğünü artırmak, 'mesleklerin cinsiyeti yoktur' anlayışını yaygınlaştırmak hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 13:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İnşaatın Kadın Ustaları sahadan sektörün gündemine taşındı

        Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Hatay Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen ‘İnşaatın Kadın Ustaları’ projesi, Hatay’da başlayan pilot uygulamanın ardından sektörün ortak gündemine taşındı. Tulumları modacı Mehtap Elaidi tarafından tasarlanan ve kadınlara yeni meslek ve istihdam alanları açmayı amaçlayan proje, İnşa Eden Kadınlar Zirvesi 2026’da “Kadın Ustalar / İşin Cinsiyeti Olmaz, Ustası Olur” başlıklı özel oturumda ele alındı. Panelde GYODER Başkanı Neşecan Çekici, TÜKD Hatay Şube Başkanı Tülin Kesiktaş, Kuzu Group temsilcisi Kıvanç Karabaki ve projenin eğitim süreçlerinde görev alan Prof. Dr. Gülgün Mıstıkoğlu, projenin ortaya çıkışından kadınların eğitim ve istihdam sürecine, işverenlerin modele katılımından projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılmasına uzanan süreci değerlendirdi. Oturumun en dikkat çekici katılımcıları ise projenin doğrudan sahadaki temsilcileri oldu. Hatay’da eğitimlerini tamamladıktan sonra şantiyelerde boya ustası olarak çalışmaya başlayan Hatice Huylu ve Meryem Dizlek Özdil, yaşadıkları deneyimi bu kez sektör temsilcileriyle aynı sahneden anlattı.

        REKLAM

        GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Kadınların yalnızca sektörün profesyonel kadrolarında değil, üretimin doğrudan içinde de daha görünür olduğu yeni bir çalışma kültürü mümkün” dedi. TÜKD Hatay Şube Başkanı Tülin Kesiktaş da kadınların önündeki en büyük engelin işsizlik değil, toplumsal önyargılar olduğunu belirterek, “Birçok kadın çalışmak istiyor ancak çevre baskısı, geleneksel cinsiyet rolleri ve ev içi sorumluluklar nedeniyle karar vermekte zorlanıyor. Bu projeyle kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek, nitelikli kadın iş gücü oluşturmak, erkek egemen sektörlerde kadınların görünürlüğünü artırmak, ‘Mesleklerin cinsiyeti yoktur’ anlayışını yaygınlaştırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak kalıcı politikaların gelişmesine öncülük etmek hedeflerimiz” dedi.

        REKLAM

        Araştırmanın ortaya koyduğu ihtiyaç sahada karşılık buldu

        ‘İnşaatın Kadın Ustaları’ projesinin çıkış noktalarından birini, GYODER ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan ‘İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri’ araştırmasının sonuçları oluşturuyor. Araştırma, inşaat sektöründe özellikle mavi yakalı işlerde kadınların varlığının son derece sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Araştırma kapsamında incelenen üretim süreçlerinde çalışan 12 bin 37 kişi içerisinde yalnızca 2 kadın çalışanın bulunması, kadınların mavi yakalı inşaat işlerinde karşı karşıya olduğu temsil sorununu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

        REKLAM

        Araştırmada ayrıca sektör açısından asıl sorunlardan birinin kadınları ustalık gerektiren işlere çekebilmek olduğu belirtilirken; kadınlara mesleki eğitim verilmesi kadar, eğitim sonrasında istihdamlarının sağlanmasının da kritik önem taşıdığı vurgulanıyor. Bu dönüşüm için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ediliyor. Hatay’da hayata geçirilen ‘İnşaatın Kadın Ustaları’ modeli ise araştırmanın ortaya koyduğu bu ihtiyacı doğrudan sahaya taşıyor. Kadınların mesleki eğitim almasıyla başlayan süreç, işverenlerin projeye dahil olması ve kadın ustaların şantiyelerde fiilen çalışmaya başlamasıyla eğitimden istihdama uzanan bütüncül bir modele dönüşüyor.

        REKLAM

        ‘Artık varsayımları değil, sahadan aldığımız sonuçları konuşuyoruz’

        GYODER Başkanı Neşecan Çekici, projenin geldiği noktaya ilişkin şunları söyledi: “Bu projeye başlarken önümüzde çok net iki gerçek vardı. Bir tarafta sektörümüzün giderek büyüyen nitelikli iş gücü ihtiyacı, diğer tarafta ise üretimin mavi yakalı tarafında yok denecek kadar az temsil edilen kadınlar. Hatay’da attığımız ilk adımla, doğru eğitim, doğru çalışma koşulları ve işveren desteği bir araya geldiğinde kadınların ustalık gerektiren işlerde de üretimin güçlü bir parçası olabileceğini sahada görüyoruz. Artık bir varsayımı değil, gerçek bir deneyimi konuşuyoruz.”

        REKLAM

        Çekici, projenin bundan sonraki dönemine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: “Bizim için ‘İnşaatın Kadın Ustaları’ yalnızca belirli sayıda kadına meslek kazandıran bir sosyal sorumluluk projesi değil. Sektörün iş gücü yapısını daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirebilecek bir model. Hatay’da başlayan deneyimin farklı şehirlere ve boyacılığın ötesinde seramik, parke, restorasyon, tesviye ve vinç operatörlüğü gibi farklı uzmanlık alanlarına taşınmasını istiyoruz. Bunun kalıcı olabilmesi için de GYODER olarak sektörümüzü bu modele ortak olmaya, kadın ustalara eğitimden sonra gerçek istihdam alanları açmaya davet ediyoruz.”

        REKLAM

        TÜKD Hatay Şube Başkanı Tülin Kesiktaş ise Hatay’da başlayan projenin 31 ilde daha devam edeceğinin altını çizerek, “Şimdi hedefimiz daha fazla kadını eğitmek, daha fazla kadın ustayı istihdama kazandırmak ve yeni sektör iş birlikleri oluşturmaktır.Bu nedenle kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, özel sektörü, meslek kuruluşlarını ve özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaları bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Hatay’da başlayan bu çalışma yalnızca bir istihdam projesi değildir. Bu proje; kadınların ekonomik güçlenmesini, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve afet sonrası yeniden yapılanmada kadınların söz sahibi olmasını sağlayacak örnek bir sosyal dönüşüm modelidir. dedi.

        REKLAM

        TÜKD’den Prof. Dr. Gülgün Mıstıkoğlu ise mesleki yeterlilik eğitiminin kadın ustalara ücretsiz verilmesinin teşvik edilmesine vurgu yaparak, “Belki kamu tarafından karşılanabilir” dedi. Ayrıca kreş talebinin de işgücüne katılmak isteyen kadınlar için kıymetli olduğunu belirterek, en büyük engelin çocuklarını bırakacakları bir yerin olmaması olduğunu kaydetti.

        Kadın ustalar bu kez kendi hikâyelerini anlattı

        Projenin Hatay’daki pilot uygulamasında kadınlar, mesleki ve teknik eğitimlerin ardından şantiyelerde iş başı yaptı. İlk etapta boyacılık alanında başlayan uygulamayla kadınların yalnızca eğitim almaları değil, öğrendikleri mesleği gerçek çalışma ortamında sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürebilmeleri hedeflendi. İnşa Eden Kadınlar Zirvesi’nde gerçekleştirilen panelde de bu nedenle yalnızca projeyi tasarlayan kurumların değil, doğrudan sahada çalışan kadın ustaların deneyimleri merkeze alındı. Hatice Huylu ve Meryem Dizlek Özdil; inşaat sektöründe çalışma kararını nasıl aldıklarını, çevrelerinden aldıkları tepkileri, şantiyedeki ilk günlerini, karşılaştıkları önyargıları ve bu mesleğin geleceklerine ilişkin yarattığı değişimi katılımcılarla paylaştı. Böylece “İnşaatın Kadın Ustaları”, kadınların adına konuşulan bir proje olmanın ötesine geçerek kadın ustaların kendi deneyimlerini sektörle doğrudan paylaştığı yeni bir aşamaya taşındı.

        REKLAM

        Hedef: Hatay'dan Türkiye'ye yayılan sürdürülebilir bir model

        Hatay’da boyacılık iş koluyla başlayan projenin önümüzdeki dönemde kas gücünün belirleyici olmadığı farklı uzmanlık alanlarına genişletilmesi hedefleniyor. Vinç operatörlüğü, seramik ve parke döşeme, tesviye, kaynak, restorasyon ve taş duvar işçiliği gibi alanlar projenin gelişim potansiyeli bulunan meslek kolları arasında yer alıyor. GYODER, TÜKD ve işverenlerin birlikte geliştirdiği modelin uzun vadeli hedefi ise kadınların inşaat sektöründeki mavi yakalı istihdamını istisnai örnekler olmaktan çıkararak kalıcı bir iş gücü modeline dönüştürmek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Evde ölü bulundu, karısı gözaltına alındı!
        Evde ölü bulundu, karısı gözaltına alındı!
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        Rusya'da salgın endişesi
        Rusya'da salgın endişesi
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Evli çift cinayeti aydınlatıldı! Katilin izi ormanda bulundu!
        Evli çift cinayeti aydınlatıldı! Katilin izi ormanda bulundu!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu