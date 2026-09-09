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        Haberler Ekonomi Para İş Bankası ile Burgan Bank’tan iş birliği

        İş Bankası ile Burgan Bank’tan iş birliği

        Türkiye İş Bankası ile Burgan Bank ON Dijital arasında imzalanan anlaşmayla ON Kredi Kartı kullanıcıları, Maximum Kart'ın avantajlarından yararlanırken, Maximum anlaşmalı iş yerlerinde taksitli alışveriş yapabilecek ve MaxiPuan kazanabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        İş Bankası ile Burgan Bank'tan iş birliği

        Türkiye İş Bankası ile Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ON Dijital, ortak marka kredi kartı anlaşmasına imza attı. Yapılan iş birliği ile ON Dijital Kredi Kartı kullanıcıları, Türkiye’nin en yaygın ve kapsamlı ekosistemlerinden Maximum’un anlaşmalı olduğu iş yerlerinden taksitli alışveriş yapabilecek. Ayrıca, alışverişlerinde kazandıkları MaxiPuan’larla da ek avantajlar elde edebilecek.

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Maximum’un, günlük harcamalardan seyahate, yeme içmeden spor ve kültür-sanata uzanan geniş kapsamda sunduğu ayrıcalıklarla 25 yıldır kullanıcılarına yol arkadaşlığı yaptığını anımsatarak, “Güçlü ve yaygın iş ortaklıklarıyla kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında hissettikleri bir değerler ekosistemi olan Maximum’u daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Burgan Bank ON Dijital iş birliğiyle de ON Kredi Kartı kullanıcılarını Maximum ekosistemine dahil etmekten ve onları Maximum dünyasının avantajlarıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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        Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Bozkurt ise “Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her noktada yanlarında olmak istiyoruz. ON Dijital olarak sunduğumuz kolaylıklara bir yenisini ekleyerek, İş Bankası ile yaptığımız bu kredi kartı iş birliğiyle müşterilerimize daha geniş bir ödeme ağı ve taksit imkânı sunuyoruz. Maximum gibi kredi kartı sektörünün köklü ve güçlü markalarından biriyle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, ON Dijital’de sunduğumuz deneyimi geliştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak ON Dijital’in ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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        #İş Bankası
        #Burgan Bank
        #kart
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