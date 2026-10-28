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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul ve 4 ilde sel felaketinin sigorta maliyeti 12 milyar liraya dayandı

        İstanbul ve 4 ilde sel felaketinin sigorta maliyeti 12 milyar liraya dayandı

        Aşırı yağışların ardından sigorta sektöründe oluşan hasarın büyük bölümü İstanbul'da kaydedildi. Yangın sigortası 8,9 milyar lirayla ilk sırada yer alırken, 1053 dosya için 582 milyon lira tazminat ödendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aşırı yağışların sigortaya maliyeti 12 milyar lirayı aştı

        Bölgede etkili olan aşırı yağışların ardından sigorta sektöründe hasar tespit ve inceleme süreçleri sürerken, söz konusu felaketin sektöre maliyetine ilişkin veriler şekillenmeye devam ediyor.

        AA muhabirinin, Türkiye Sigorta Birliğinden edindiği bilgiye göre, gerçekleşen hasarın branşlara göre dağılımında en yüksek payı 8 milyar 936,8 milyon lira ve yüzde 74,5 ile yangın sigortası (ticari, sınai, konut) aldı. Kasko sigortası ise 2 milyar 717,4 milyon lira ve yüzde 22,7'lik payla ikinci sırada yer buldu.

        İSTANBUL, HASAR TUTARININ YÜZDE 89,8'İNİ OLUŞTURDU

        Söz konusu dönemde inşaat all risk (bütün riskler) sigortasında 302,6 milyon lira, elektronik cihaz sigortasında 25,5 milyon lira, makine kırılması sigortasında 6,8 milyon lira, emtea nakliyat sigortasında 2,5 milyon lira ve montaj sigortasında 1 milyon lira hasar gerçekleşti.

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        İller bazında gerçekleşen hasar tutarlarında İstanbul, 10 milyar 770,1 milyon lira ve yüzde 89,8'lik payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 907,1 milyon liralık hasar tutarı ve yüzde 7,6'lık payla Kocaeli takip etti. Sakarya'da 282,1 milyon lira, Yalova'da 22,4 milyon lira ve Bursa'da 10,7 milyon liralık hasar kaydedildi.

        Öte yandan, sel ve su baskını teminatı kapsamında 1053 dosyanın ödemesi tamamlanırken, bu dosyalar için hak sahiplerine toplam 582 milyon lira tazminat ödendi. Böylece, ödenen hasarın toplam hasar tutarına oranı yüzde 4,9 oldu.

        Sigorta şirketlerince incelemesi süren 8 bin 662 muallak dosya için ayrılan muallak tazminat karşılığı ise 11 milyar 410,4 milyon lira olarak kaydedildi.

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        #sigorta
        #Sel
        #istanbul
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