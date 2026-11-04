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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO Başkanlığına yeniden Avdagiç seçildi

        İTO Başkanlığına yeniden Avdagiç seçildi

        İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 22'nci dönem başkanlığına Şekib Avdagiç, 270 Meclis üyesinin 251'sinin oyunu alarak yeniden seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 13:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İTO Başkanlığına yeniden Avdagiç seçildi

        22’nci Dönem Meclisi, 4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için İTO'nun Eminönü'ndeki Merkez Binası'nda bir araya geldi.

        İTO’nun 80 Meslek Grubunu temsil eden meclis üyeleri, bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında oylarını kullandı.

        Seçim sonuçlarına göre, İTO'nun Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç, 270 Meclis üyesinin 251’sini alarak yeniden seçildi.

        Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

        "Yönetim Kurulu Başkanı: Şekib Avdagiç. Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Özer, Ali Tutuk, Bahadır Yaşık, Davut Tolga Batallı, Ercan Özboyacı, Giyasettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, Yakup Köç, Zeki Akbal."

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        #Şekib Avdagiç
        #İTO
        #sanayi
        #ekonomi
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