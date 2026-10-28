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        Haberler Ekonomi Para Kanada'da 2023'ten bu yana ilk faiz artırımı

        Kanada'da 2023'ten bu yana ilk faiz artırımı

        Kanada Merkez Bankası (BoC), 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 2,50'ye çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        Kanada'da 2023'ten bu yana ilk faiz artırımı

        Bankadan yapılan açıklamada, yüksek enerji fiyatlarının diğer fiyatlara yayılma riskinin azaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

        Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,50'ye, banka faizinin yüzde 2,75'e ve mevduat faizinin yüzde 2,45'e yükseltildiği bildirildi.

        Temmuz ayından bu yana yüksek enerji fiyatlarına rağmen küresel ekonomik faaliyetlerin dayanıklılığını koruduğuna değinilen açıklamada, petrol fiyatlarının yüksek seyrine devam etmesiyle pek çok ülkede enflasyonun arttığı kaydedildi.

        Açıklamada, güncel göstergelerin Kanada ekonomisinin üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 2 büyüyeceğine işaret ettiği, bunun da temmuz ayında öngörülenden daha güçlü bir performans olduğu aktarıldı.

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        POLİTİKA FAİZİNİ DAHA DA ARTIRMA İHTİYACI DOĞABİLİR

        Petrol fiyatlarının sürekli yüksek seyretmesi nedeniyle tüketici enflasyonunun nisandan bu yana yüzde 3 civarında olduğu belirtilen açıklamada, enflasyonun yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 3,5 seviyesine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

        Açıklamada, çekirdek enflasyon göstergelerinin yüzde 2 civarında kalmaya devam ettiği ancak yüksek yakıt fiyatlarının üretim ve nakliye maliyetlerini artırmasıyla birlikte maliyet baskılarının güçlendiği vurgulandı.

        Hanehalkı ve işletmelerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiği, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise istikrarlı seyrini koruduğu aktarılan açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın sekizinci ayında henüz çözüme giden bir yol olmadığı, yüksek enerji fiyatları ve artan fiyat geçişlerinin enflasyonun sürekliliğine katkıda bulunduğu kaydedildi.

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        Açıklamada, enflasyon görünümünün temmuz ayına kıyasla daha yüksek ve kalıcı olduğuna işaret edilerek, bu yıl toparlanmaya başlayan büyümenin daha da güçlenmesinin beklendiği belirtildi.

        Süregelen yüksek enerji fiyatlarının diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarına yayılma riskini azaltmak amacıyla politika faizinin 25 baz puan artırılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, "Politika faizini daha da artırma ihtiyacı doğabilir ancak belirsizlikler göz önüne alındığında Yönetim Konseyi dikkatli hareket etme konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

        ÜST ÜSTE 7 TOPLANTIDA POLİTİKA FAİZİ SABİT TUTULMUŞTU

        BoC, son faiz artışını Temmuz 2023'te yapmış, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkarmıştı.

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        Haziran 2024'te gevşeme döngüsüne başlayan banka, en son Ekim 2025'te faiz oranında ayarlamaya gitmiş, politika faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e çekmişti.

        BoC, Aralık 2025'te ise politika faizini sabit tutmuş, bu yıl ocak, mart, nisan, haziran, temmuz ve eylülde gerçekleştirdiği toplantılarda da politika faizini değiştirmemişti.

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