Kanada’da madencilik,savunma ve teknoloji odaklı 1 trilyon dolarlık yatırım planı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın 1 trilyon Kanada doları (721 milyar ABD doları) tutarındaki küresel yatırım teklifinin merkezine madenciliği de koyuyor. Ottawa, ülkenin kaynaklarının daha fazlasını pazara ulaştırmak için gerekli olan madenler, işleme tesisleri ve altyapıyı inşa etmek için sermaye arıyor.

Kanada Yatırım Zirvesi (Canada Investment Summit) 14-15 Eylül tarihlerinde Toronto’da gerçekleştirilirken, Kanada Başbakanı Mark Carney, zirvede yaptığı konuşmada önümüzdeki 5 senede, enerji, maden, savunma, ulaşım, teknoloji sektörleri başta olmak üzere 1 trilyon dolarlık yatırımı harekete geçirmeyi amaçladıklarını belirtti. Carney, altyapı yatırımlarını hızlandırmak ve desteklemek amacıyla Büyük Projeler Ofisi'nin (Major Project Office - MPO) kurulduğunu ve bu zamana kadar 27 projenin de MPO'ya sevk edildiğini belirtti.

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Söz konusu projeler arasında, Alberta petrolünü batı kıyısına taşıyacak boru hattı projesi, LNG terminal projeleri, küçük modüler reaktörlü nükleer santral projesi ve çok sayıda madencilik ve ulaştırma projesi bulunuyor.

Zirvenin ikinci gününde de Carney ülkenin en büyük dört havalimanının (Toronto, Montreal, Vancouver ve Calgary) özel sektör yatırımına açılacağını duyurdu. Havalimanlarının mülkiyetinin federal hükümette kalacağı, havalimanlarının işletilmesi için uzun vadeli imtiyaz sözleşmeleri yoluyla özel yatırım çekileceği belirtildi.

Bu yolla elde edilecek sermayenin, bölgesel havalimanları, yeni ulaştırma ve iletişim altyapısı başta olmak üzere yeni nesil ve ülke çapında stratejik altyapı projelerine yeniden yatırılması planlandığı da duyuruldu.