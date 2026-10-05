"Karatı 50 dolara düştü 1000 dolara satılıyor"

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Akgün, Ticaret Bakanlığı tarafından Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılması planlanan değişiklik kapsamında, sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin etiketlerinde, ürün sertifikalarında, faturalarında, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde “sentetik”, “laboratuvar üretimi” veya “yapay üretim” ifadelerinden en az birine açıkça yer verilmesi zorunluluğunu değerlendirdi.

Pırlantalı mücevherat pazarında bazı oyuncuların laboratuvar üretimi taş içeren koleksiyonları piyasaya sürdüğünü belirten Yiğit Akgün, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

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“Üç yıl önce karat fiyatı 1.800 dolar seviyesinde olan laboratuvar üretimi taşın bugün karat fiyatı 50 dolar seviyesine kadar geriledi. Buna rağmen laboratuvar üretimi taşlar, yüksek kâr marjlarıyla doğal pırlantaya yakın fiyatlardan tüketiciye sunulabiliyor. Karatı 50 dolar olan laboratuvar üretimi taştan üretilen bir tektaş yüzüğün 1.000 dolara satıldığı örneklerle karşılaşıyoruz. Ancak burada unutulmaması gereken önemli bir nokta var: Laboratuvar üretimi taşların üretim kapasitesi ve arzı hızla artıyor. Bugün milyonlarca adet üretilebilen bu taşların gelecekte çok daha yüksek adetlerde üretilebilmesi, kesinlikle fiyatın gerilemesine yol açacaktır.” Küresel ölçekte Rusya, Fransa, Hindistan ve Belçika’da alınan kararlar çerçevesinde laboratuvar üretimi taşların “sentetik” veya “yapay” ifadeleriyle tanımlandığını belirten Akgün, bu ülkelerde bu taşların karat yerine gram üzerinden satıldığını da ifade etti.

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Türkiye’de de tüketicinin doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesi amacıyla benzer yönde bir düzenlemeye gidildiğini belirtti. Akgün, “Gelecekte değerini ne ölçüde koruyacağı belirsiz olan laboratuvar üretimi taşları bugün yüksek fiyatlarla satanların, ilerleyen yıllarda müşterilerinden gelecek iade veya değişim taleplerine nasıl yaklaşacaklarını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Evlilik teklifini özel kılan unsurlardan birinin doğal pırlantalı tektaş yüzük olduğunu vurgulayan Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğal pırlantayı yalnızca bugün satın alınan bir mücevher olarak görmüyoruz. Doğal pırlanta, taşıdığı hikâye ve duyguyla nesilden nesile aktarılabilecek manevi bir değere sahiptir. Bir evlilik teklifinde verilen yüzük de yalnızca o ana değil, yıllar sonra çocuklara ve torunlara aktarılabilecek bir hatıraya dönüşür. Laboratuvar üretimi taş ile yapılan evlilik teklifinin ise aynı anlamı taşıdığına inanmıyoruz. Evlilik teklifi gerçek bir duygunun ifadesidir; biz bu duygunun gerçek pırlantayla anlam kazandığına inanıyoruz.”