Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.735,22 %0,19
        DOLAR 50,2322 %0,10
        EURO 56,3518 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.580,67 %-1,51
        BITCOIN 74.298,00 %-0,85
        FAİZ 39,37 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 84,54 %-1,82
        GBP/TRY 67,4566 %-0,17
        EUR/USD 1,1218 %-0,04
        BRENT PETROL 89,50 %-2,65
        ÇEYREK ALTIN 10.759,41 %-1,51
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk sanayisinin yeşil dönüşümü için finansman imkanları geliştirilecek

        Türk sanayisinin yeşil dönüşümü için finansman imkanları geliştirilecek

        Türkiye'nin 2026-2030 Yeşil Mutabakat Eylem Planı, KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin yeşil dönüşümünü destekleyecek finansman ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesini öngörüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeşil dönüşüme finansman desteği

        Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine yön veren temel politika belgelerinden biri olan 2026-2030 dönemine ilişkin Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda 11 ana başlık, 41 hedef ve 142 eylem yer alıyor.

        Türkiye'de kalkınma hedefleriyle uyumlu, kaynak-etkin ve yeşil ekonomiye geçişi destekleyecek dönüşümün sağlanması için anahtar unsurlardan birini de uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman kaynaklarına erişimin sağlanması oluşturuyor.

        Buna göre, başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin yeşil dönüşüm sürecine uyumunun desteklenmesi amacıyla teknik danışmanlık, uygun finansman araçları, yatırım destekleri ve farkındalık ile kapasite geliştirme programlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

        REKLAM

        Bu çerçevede yeşil dönüşüme yönelik ulusal finansman imkanları geliştirilecek ve bu imkanların etkinliği artırılacak. Ayrıca Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında çalışmalar yürütülecek.

        Yeşil dönüşümün finansmanında öncelikli sektör, teknoloji ve yatırım çerçevesinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 2028 yılına kadar tamamlanacak.

        Düşük karbonlu üretime geçiş yol haritaları başta olmak üzere sektörlerin yeşil dönüşümüne yönelik yürütülen çalışmaların çıktıları dikkate alınarak, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerde uygulanan yeşil teşvik mekanizmaları incelenecek. Bu doğrultuda yeni finansman ve teşvik mekanizmaları geliştirilecek, mevcut teşvikler de gözden geçirilecek.

        REKLAM

        Demir-çelik sektörünün dekarbonizasyonu kapsamında devlet yardımları çerçevesi oluşturulacak.

        Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında yer alan mevcut ve potansiyel destekler ile yatırımlar, öncelikli sektör, teknoloji ve yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesinde dikkate alınacak.

        EMİSYON TİCARET SİSTEMİ'NE "YEŞİL FİNANSMAN" POLİTİKASI

        Yeşil dönüşüm için önemli adımlardan biri olarak görülen Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) gelirlerinin bu alandaki finansmanda kullanımına ilişkin politika çerçevesi oluşturulacak. Bu kapsamda kılavuz çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, ETS maliyetlerinin giderilmesine yönelik temel öncelikli alanlar belirlenecek.

        REKLAM

        Yeşil dönüşüme yönelik ulusal finansman imkanlarının geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması hedefi kapsamında, enerji verimli ve tasarruf potansiyeli yüksek teknolojik yatırımlar desteklenecek. Enerjinin üretiminden nihai tüketimine kadar olan tüm sektörlerde enerji kayıplarının, atıklarının ve verimsizliklerinin giderilmesi amacıyla hazırlanan enerji verimliliği yatırımlarına destek verilecek. Enerji-karbon yoğunluğunu ve spesifik enerji tüketimini azaltan yatırımlara destek sağlanacak.

        Sürdürülebilir raporlama altyapısının geliştirilmesi hedefi kapsamında da AB'nin ve uluslararası kuruluşların taksonomi mevzuatı dikkate alınarak bu alandaki raporlama sistemi devreye konulacak.

        REKLAM

        Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında şirketlerin raporlama kapasitesinin ve raporlarının güvenilirliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. Bu çerçevede KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere yönelik çeşitli eğitim ve bilgilendirmeler yapılacak.

        ULUSLARARASI FİNANSMAN İMKANLARI GELİŞTİRİLECEK

        Türkiye'de yeşil dönüşüme yönelik finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi için uluslararası finansmana erişim imkanları da geliştirilecek. Dış finansman, Türkiye'nin kalkınma öncelikleriyle uyumlu şekilde yeşil dönüşüm yatırımlarında kullanılacak.

        Yeşil dönüşüm alanında proje geliştirebilecek birimlere, finansman kaynakları konusunda bilgi verilecek.

        REKLAM

        Uluslararası finansal piyasalar takip edilecek ve yeşil dönüşüme ilişkin uygulamalar geliştirilecek.

        Türkiye'nin bu alanda AB finansmanına erişiminin geliştirilmesi de planlanıyor. Yeşil ve dijital dönüşüm konusunda aday ülkelere yönelik AB finansman imkanlarına erişim amacıyla Birlik ve üye ülkeler nezdinde girişimde bulunulacak.

        KATILIM ESASLI TEMATİK FONLARA ERİŞİM STRATEJİSİ

        Ulusal ve uluslararası katılım esaslı finansman imkanlarına erişim artırılacak. Bu kapsamda katılım/İslami sürdürülebilir finansla ilgili alanlarda faaliyet gösteren araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştirilecek.

        REKLAM

        Uluslararası kalkınma ve finansman kuruluşları tarafından sağlanan katılım esaslı tematik fonlara erişime yönelik stratejiler belirlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güllü'nün kızı Tuğyan'ın avukatından karara itiraz

        Şarkıçı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Avukat Merve Uçanok, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini tale...
        #finansman
        #Yeşil mutabakat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Kanser kalbe neden uğramıyor? İşte şaşırtıcı nedeni
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak