Kocaeli’deki her 10 Trendyol satıcısından 6’sı e-ihracat yapıyor

Sanayi ve üretim kapasitesiyle öne çıkan Kocaeli’nin e-ihracat performansı, kentteki işletmelerin dijital kanallar aracılığıyla geleneksel üretim pazarlarının ötesine geçerek farklı coğrafyalara ulaştığını gösteriyor. Trendyol verilerine göre, Kocaelili satıcıların platformda toplam e-ihracat satış hacminin yüzde 21’i Körfez ülkelerinden, yüzde 11’i ise Doğu Avrupa pazarlarından geliyor. En fazla ürün gönderilen ülkeler Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralanıyor.

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Trendyol üzerinden satış yapan Kocaelili satıcıların yüzde 58’i ürünlerini yurt dışındaki müşterilerle buluşturdu. Her 10 Trendyol satıcısından 6’sının küresel pazarlara eriştiği kentin e-ihracat siparişleri son bir yılda yüzde 65’in üzerinde arttı. Kocaeli, e-ihracatta Türkiye genelinde 5’inci sırada yer alıyor. Yurt dışı satışlarında moda ve tekstil ürünlerinin ağırlığı dikkat çekerken, t-shirt ve sweatshirt ilk sıralarda yer alıyor. Yastık, pijama takımı, çorap, pantolon, kemer, elbise, kazak ve etek de Kocaelili satıcıların e-ihracatında öne çıkan ürünler arasında bulunuyor.

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SANAYİ KENTİNİN E-TİCARET EKOSİSTEMİ BÜYÜYOR

E-ihracatta olduğu gibi iç pazarda da Kocaeli’nin üretim gücü Trendyol’daki satış verilerine yansıyor. Kocaelili satıcılar iç pazarda 10,9 milyon sipariş hacmine ulaşırken, platformda satış yapan Kocaelili işletmelerin sayısı son bir yılda yüzde 17 arttı. Kentten en fazla sipariş veren illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir gelirken; Bursa, Antalya ve Kocaeli de ilk sıralarda yer alıyor. Adana, Mersin, Konya ve Muğla ise Kocaelili satıcılardan yoğun alışveriş yapılan diğer şehirler arasında bulunuyor.

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Kocaeli’nin ekonomik gücü yalnızca sanayi üretiminden değil, farklı sektörlere yayılan üretim ve ticaret çeşitliliğinden de besleniyor. E-ticaret verileri, kentin bu çeşitliliğinin Türkiye genelindeki tüketici talebine güçlü biçimde yansıdığını ortaya koyuyor. Bahçe ve ev bakım, temizlik ve hijyen, sağlıklı yaşam ve anne-bebek kategorilerinde güçlü satış paylarına ulaşan Kocaelili işletmeler; çiçek soğanı satışlarının yüzde 72’sinden fazlasını, cam ve parlak yüzey temizleyici satışlarının yüzde 50,3’ünü, çamaşır leke çıkarıcı satışlarının yüzde 40,5’ini, protein bar satışlarının yüzde 45’ini ve devam sütü satışlarının yüzde 50,3’ünü gerçekleştiriyor.

KSO Başkan Zeytinoğlu: “E-ihracat, Kocaeli’nin küresel ticaretteki gücünü artırıyor”

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu değerlendirmesinde “Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı sağlayan ve ülkemiz dış ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sini gerçekleştiren Kocaeli, ülkemizin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biridir. Ticaret Bakanlığının faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerinde Kocaeli’nin 2025 yılında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alması da ilimizin ihracat gücünü ortaya koyuyor.

Odamıza kayıtlı yaklaşık 3 bin 900 firmanın 443’ü yabancı sermayeli olup, bunların 266’sı AB menşelidir. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 85’i, ilk 1000 sanayi kuruluşunun ise 140’ı Kocaeli’de faaliyet gösteriyor. Bu veriler, Kocaeli’nin sahip olduğu güçlü ve uluslararası nitelikteki üretim ekosistemini gösteriyor. Bölgemizdeki yabancı sermaye yatırımları aynı zamanda dijitalleşmeye kolay adapte olabilen, yurt dışındaki uygulamalarını ve tecrübelerini ilimize getiren bunu yaparken de tedarikçilerinin gelişimlerini sağlayan firmalar. Bu tablo, Kocaeli sanayisinin Avrupa üretim zincirleriyle güçlü bir entegrasyon içinde olduğunu gösteriyor.

Dijital dönüşümün merkezinde yer alan ilimizin ilimizin bu üretim gücünün, e-ihracat kanallarıyla daha geniş pazarlara taşınmasını son derece kıymetli buluyoruz. Dijital ticaretin sunduğu imkânların özellikle KOBİ’lerimizin yeni müşterilere ve farklı coğrafyalara ulaşmasına, pazar çeşitliliğini artırmasına ve Kocaeli’nin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kocaeli Sanayi Odası olarak bizler de üyelerimizin dijital pazarlarda rekabet gücünü artıracak ve bu alandaki yetkinliklerinin gelişimini sağlayacak çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.