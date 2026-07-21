Koton'un Rusya depoları İHA saldırısında hasar gördü

Koton, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 17 Temmuz'da Ukrayna tarafından Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucu, şirketin Rusya'daki e-ticaret operasyonlarını yürüttüğü pazar yerlerinden biri olan Wildberries'e ait iki deponun hasar gördüğünü duyurdu.

Şirket tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre, söz konusu depolarda bulunan stokların bir kısmı saldırıdan etkilendi. Açıklamada, zarara uğrayan stokların tutarının 31 Mart 2026 tarihli finansal tablolarda yer alan toplam varlıkların yaklaşık binde 4'üne (%0,4) karşılık geldiği belirtildi.

Koton, mevcut değerlendirmeler ışığında söz konusu hasarın şirketin finansal durumu, faaliyetleri ve operasyonel sürekliliği üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediğini ifade etti.

Açıklamada, Wildberries tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü ve olaydan etkilenen iş ortaklarına yönelik destekleyici uygulamaların devreye alınacağının bildirildiği aktarıldı. Ayrıca, depolardaki stoklara ilişkin mevcut sigorta poliçeleri kapsamında hasar tespit ve tazmin süreçlerinin yerel ve bölgesel sigorta brokerlarıyla koordinasyon içinde yakından takip edildiği kaydedildi.

Şirket, faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin önemli bir gelişme olması halinde yatırımcıların ayrıca bilgilendirileceğini duyurdu.