Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.290,29 %0,63
        DOLAR 49,3429 %0,17
        EURO 55,3919 %0,05
        GRAM ALTIN 6.649,67 %1,58
        BITCOIN 82.462,00 %0,87
        FAİZ 39,70 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 95,88 %2,26
        GBP/TRY 65,3243 %-0,06
        EUR/USD 1,1226 %0,13
        BRENT PETROL 101,66 %-0,92
        ÇEYREK ALTIN 10.872,21 %1,58
        Haberler Ekonomi Para Küresel piyasalar karışık seyrediyor

        Küresel piyasalar karışık seyrediyor

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji tarafında şirket gelirlerine yönelik beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin öngörülerle karışık seyrediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Küresel piyasalar karışık seyrediyor

        Dünya genelinde farklı zemindeki birçok kritik başlık pay piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizliklerin yanı sıra enflasyon görünümü, merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler ve uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici oluyor.

        Bunlara ek olarak özellikle yapay zeka alanındaki şirket karlılıklarının devam edip etmeyeceğine yönelik değişken beklentiler piyasalarda oynaklığı artırıyor. ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın, yıllık gelirde beklenen rakamlara ulaşabilmesine yönelik oluşan soru işaretleriyle teknoloji şirketleri hisselerinde baskı oluştu.

        REKLAM

        Söz konusu gelişmeyle OpenAI ile büyük miktarlı iş anlaşmaları bulunan teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri yüzde 5,5 gerilerken, yapay zeka bağlantılı şirket hisselerinde de düşüş gözlendi.

        Analistler, gelecek haftadan itibaren hızlanacak bilanço sezonunda açıklanacak şirket finansal sonuçlarının yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmelerde başat rol oynamaya aday olduğunu belirterek, şirket karlılıkları ve büyüme öngörülerinin yatırımcı kararlarını etkileyebileceğini kaydetti.

        Öte yandan jeopolitik gelişmeler dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki görüşmeler arabulucular aracılığıyla​​​​​​​ ilerlese de Orta Doğu'daki tansiyon petrol fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

        REKLAM

        Önceki gün savaşı sona erdirmek için İran'la anlaşma yapmak istemediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, dün ise 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

        Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

        Trump'ın açıklamaları karşısında Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilerin hedef alındığına yönelik haberler ve ABD'nin körfez kıyılarını etkileyen kasırga nedeniyle petrol tedarikinin aksaması, enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün 104 doları aşarken, yeni günde ise yüzde 1,4 düşüşle 102,8 dolara çekildi.

        REKLAM

        Fed yetkililerinden "şahin" mesajlar

        Enerji arzına yönelik beklentilerin enflasyon riskleri konusundaki etkileri izlenmeye devam edilirken, Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, ilave faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti.

        Waller, ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmeye devam etmesi halinde enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini desteklemek için ilave faiz artışları beklediğini söyledi. Faiz artışlarının zamanlamasında esneklik bulunduğunu söyleyen Waller, "Faiz artışlarının art arda toplantılarda yapılması gerekmiyor ancak makul bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

        REKLAM

        St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyonu zamanlı bir şekilde hedefe geri getirmek için para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasının gerekeceğini belirtti.

        Mevcut gelişmeler ekseninde tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir ABD Hazine Bakanlığı'nın 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvil geri alımı gerçekleştirmesiyle bir miktar azaldı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 5 baz puan düşüşle yüzde 5,24'e gerilemesinin ardından yeni günde yüzde 5,22'de bulunuyor.

        Dün yüzde 0,1 düşüşle 102,1'e inen dolar endeksi ise yeni işlem gününde de yüzde 0,1 azalışla 102 seviyesine indi. Tahvil faizlerindeki düşüş ve dolardaki güç kaybından destek bulan altının onsu ise yüzde 1,2 artışla 4 bin 184 dolardan alıcı buluyor.

        REKLAM

        Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 1,25 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif başladı.

        Avrupa borsaları negatif seyretti

        Avrupa borsaları dün satıcılı bir seyir izlerken, bölge tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve enerji maliyetlerindeki artış fiyatlamalarda etkili oldu.

        Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda konuştu. Bailey, artan belirsizliklere rağmen küresel finansal sistemin direncini koruduğunu ancak rehavete kapılmamak gerektiğini belirterek, "Bu nedenle, daha büyük şokların istisna olmadığı bir dünyaya hazırlıklı olmalıyız." dedi.

        REKLAM

        Orta Doğu'daki savaş, büyüme, enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin büyük bir belirsizlik yarattığını dile getiren Bailey, devlet tahvil piyasaları, kredi piyasaları ve varlık değerlemelerindeki mevcut kırılganlıkların açığa çıkabileceğini kaydetti.

        Bailey yapay zekayla bağlantılı finansmanın hızla genişlemesinin, yeni risklere maruz kalınmasına yol açarken​​​​​​​, yapay zekanın potansiyel büyüme katkılarının daha belirgin hale gelmeye başladığını aktardı.

        Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da ihracat ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat yüzde 0,9 yükselirken, ülkenin dış ticaret fazlası 19,5 milyar avroya geriledi. Almanya'nın ABD'ye ihracatı da aylık bazda yüzde 6,3 azaldı.

        REKLAM

        Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e yükseltti.

        Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,35, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif başladı.

        Asya borsaları karışık seyrediyor

        Asya tarafında Orta Doğu endişeleriyle artan enerji maliyetleri ve yapay zeka şirketlerinin karlılıklarına​​​​​​​ ilişkin sorgulamalar risk iştahını törpülüyor. Japonya'da teknoloji şirketlerindeki gerileme dikkati​​​​​​​ çekerken, Çin ve Hong Kong merkezli altın madeni şirketlerinin hisseleri artış kaydetti.

        REKLAM

        Hong Kong'da Zijin Gold International hisseleri yüzde 5, Zhaojin Mining hisseleri yüzde 3,45, Çin'de Chifeng Gold hisseleri yüzde 3,01 ve Shandong Gold hisseleri yüzde 3 yükseldi. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da hanehalkı harcamaları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 3,1 geriledi.

        Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükseldi. Güney Kore'de piyasalar tatil nedeniyle günü kapalı geçiriyor.

        Şimşek: "43 bin fon katılımcısının paraları bankalara transfer edildi"

        REKLAM

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün, "Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, "Bugün (dün) itibarıyla TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi." dedi.

        Öte yandan İstanbul Ekonomi Forumu, ikinci gününde küresel merkez bankası başkanlarını ağırlamaya devam edecek. Dolar/TL dünü 49,2630'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,3420'den işlem görüyor.

        REKLAM

        Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

        09.00 Japonya, eylül ayı makine siparişleri

        10.00 Türkiye, ağustos ayı sanayi üretimi

        17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

        17.00 ABD, ekim ayı Michigan enflasyon beklentisi

        ÖNERİLEN VİDEO
        #küresel piyasalar
        #Orta Doğu
        #fed
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Güllü'nün davasında karar bekleniyor
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        Araç Muayene İstasyonlarına yeni düzenleme
        Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti
        Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti
        TFF'de kritik toplantı
        TFF'de kritik toplantı
        Fransa'da halk, lise eylemcilerinin yanında
        Fransa'da halk, lise eylemcilerinin yanında
        Galatasaray'ın gözü zirvede!
        Galatasaray'ın gözü zirvede!
        Sigortalı işçi sayısı artıyor
        Sigortalı işçi sayısı artıyor
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        Ünlü ceket rekora koşuyor
        Ünlü ceket rekora koşuyor
        Ünal Ailesi'ne bir darbe daha!
        Ünal Ailesi'ne bir darbe daha!
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        41 bıçak darbesine ceza yağdı
        2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde.
        2 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde.
        Uzmanlar uyardı
        Uzmanlar uyardı
        Almanya ortak tank projesinden çekildi
        Almanya ortak tank projesinden çekildi
        Necla Uygur vefat etti
        Necla Uygur vefat etti
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü
        Atilla Taş'ın acı günü
        Atilla Taş'ın acı günü
        20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı
        20 yıl önce kaybolmuştu, Rıza Güzel’in izine ulaşıldı
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı