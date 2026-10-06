Masa tenisi takımı için yasak kararı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetim sonucunda bir masa tenisi takımı ürününün kimyasal risk taşıdığı tespit edilmiştir. Ürünün, kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) tayini testlerinden kalır sonuç aldığı belirlenmiş; ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" denildi.

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