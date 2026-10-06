Masa tenisi takımı için yasak kararı
Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen masa tenisi takımı ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı
Giriş: 06 Ekim 2026 - 18:41 Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetim sonucunda bir masa tenisi takımı ürününün kimyasal risk taşıdığı tespit edilmiştir. Ürünün, kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) tayini testlerinden kalır sonuç aldığı belirlenmiş; ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" denildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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