Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yanı sıra merkezî sistem sınavları, ortak yazılı sınavlar ve ulusal ve uluslararası izleme araştırmalarına ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

SINAVLARDA YAPAY ZEKA KULLANILABİLECEK

Yönetmeliğe eklenen hükme göre, soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerini desteklemek ve bu süreçlerin etkinliğini artırmak amacıyla Bakanlık tarafından uygun görülen yapay zeka araçları kullanılabilecek.

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Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri de Bakanlıkça uygun görülen dijital sistemler ve araçlarla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yürütülebilecek.

ORTAK SINAVLARIN ESASLARI BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi sınıf düzeylerinde ve hangi derslerde uygulanacağı öğretim yılı başında ilan edilecek. Bakanlık tarafından ortak yapılması kararlaştırılan sınavların dışındaki sınavlar ise okul genelinde ortak yazılı sınav olarak gerçekleştirilecek.

Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları, konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanacak. Bakanlık tarafından her dönem için bu tablolar yayımlanacak.

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Birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının, uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmesine imkân verecek şekilde düzenlenmesi esas olacak.

DİL SINAVLARINDA DÖRT BECERİ ÖLÇÜLECEK

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.

Ülke genelinde ortak yazılı sınav yapılması durumunda uygulamalı bölüm okullar tarafından gerçekleştirilecek ve iki sınav birlikte değerlendirilecek.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİ İZLENECEK

Yönetmelikte ölçme ve değerlendirmenin öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki gelişimlerini izlemek, öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek ve geri bildirim sağlamak amacıyla yapılacağı belirtildi.

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Okul öncesi ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacağı hükmü de düzenlemede yer aldı. Bu kademelerde öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin süreç içerisinde izlenmesi ve desteklenmesi esas olacak.

Ölçme ve değerlendirme sonuçları, öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında sıralama ve karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılamayacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DÜZENLENDİ

Yönetmelikle öğrencilerin akademik gelişimlerini izlemek amacıyla yürütülen ulusal araştırmalara ilişkin esaslar da belirlendi.

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması ile Dört Beceride Türkçe Dil Gelişimi İzleme Araştırması iki yılda bir gerçekleştirilecek. Okul Tabanlı İzleme Araştırması ise her yıl uygulanacak.

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Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin hükümler de yönetmelikte yer aldı.

Düzenleme, yayımlandığı 14 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.