Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), gıda ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirdiği 12. Ortak Gelişim Kongresi’ni bu yıl “Hazır mıyız?” temasıyla gerçekleştirdi.

Kongrenin “Perakendenin Yeni Oyun Planı: Liderlerin Yol Haritası” oturumunda konuşan Migros Perakende Genel Müdürü Mustafa Bartın, yeni dönemde rekabetin yalnızca fiyat ve ürün üzerinden değil, müşterinin hayatını ne kadar kolaylaştırdığı üzerinden şekillendiğini belirtti.

Bartın, “Müşteri bütçesi yanında, zamanını ve karar verme sürecini de daha iyi yönetmek istiyor. Uygun fiyatlı, kaliteli ve güvenilir ürün sunmak zaten temel işimiz. Kanallar arasında kesintisiz deneyim, kişiselleştirme ile müşterinin daha kolay karar vermesini sağlamak perakendenin yeni standardı” dedi.

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“BÜYÜME, MÜŞTERİYE HER TEMAS NOKTASINDA DAHA FAZLA DEĞER ÜRETMEKTEN GEÇİYOR”

Perakendede dönüşümün özünün; müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen ana işi, teknolojiyle daha sağlam ve verimli hale getirmekten geçtiğini vurgulayan Bartın, “Veriyi, sahayı ve tedarikçilerimizi doğru okuyoruz. Teknolojiyi de iş modelimiz, markamız ve değerlerimizle uyumlu biçimde kullanıyoruz. Gerektiğinde kendi teknolojimizi geliştiriyoruz. Talep tahmini, yapay zekâ destekli sipariş, raf optimizasyonu ve lojistik rotalama bunun örnekleri” dedi.

Büyümenin, müşteriye her temas noktasında daha fazla değer üretmekten geçtiğini belirten Bartın, Migros’un fiziksel ve dijital kanallarını tek bir sistem olarak yönettiğini, mağazalarının yüzde 67’sinin online siparişlere de hizmet verdiğini ve online kanalların toplam satışlardaki payının yüzde 22,6’ya ulaştığını aktardı. Bartın, hibrit mağazalardaki sepet tutarının yalnızca fiziksel hizmet veren mağazalara göre yüzde 35 daha yüksek olduğunu kaydetti.