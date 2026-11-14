Nissan Türkiye, hafif ticari araç segmentindeki yeni modeli Primastar'ı satışa sundu. Kargo, lojistik, turizm ve personel taşımacılığı gibi farklı alanlarda kullanılmak üzere geliştirilen model, üç farklı gövde seçeneğiyle Nissan yetkili satıcılarında yerini aldı.

Primastar'ın lansmana özel anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 580 bin TL olarak açıklandı.

TİCARİ MÜŞTERİLERE SIFIR FAİZLİ FİNANSMAN

Nissan, Primastar'ın lansman döneminde vergi levhası sahibi müşterilere yönelik finansman kampanyası da başlattı.

Koç Finansman ve Garanti BBVA iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında, 1 milyon 200 bin TL tutarında kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

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5 YIL VEYA 160 BİN KİLOMETRE GARANTİ

Primastar, 5 yıl veya 160 bin kilometre garanti kapsamında satışa sunuluyor. Modelin periyodik bakım aralığı ise 20 bin kilometre veya yılda bir olarak belirlendi.

Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'nın (Euro NCAP) ticari araç güvenlik değerlendirmesinde altın derece alan modelde, çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk algılama sistemi, trafik işareti algılama ve hız limiti uyarısı gibi sürüş destek sistemleri bulunuyor.

ÜÇ FARKLI GÖVDE SEÇENEĞİ

Primastar, farklı ticari kullanım ihtiyaçlarına yönelik Panelvan, Combi Van ve Combi versiyonlarıyla sunuluyor.

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Primastar Panelvan, 6,7 metreküplük yük hacmi ve 1.251 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. Araç, 2.937 milimetrelik yükleme uzunluğu sayesinde üç Euro palet taşıyabiliyor. Sürgülü yan kapı ve 180 derece açılabilen arka kapılar da yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırıyor.

Primastar Combi Van, sürücü dahil altı kişilik oturma kapasitesi ve 4 metreküplük yük alanıyla hem yolcu hem de yük taşımacılığına yönelik bir seçenek oluşturuyor. Model, özellikle teknik servis, mobilya ve tekstil sektörlerindeki işletmelerin kullanımına yönelik olarak sunuluyor.

Primastar Combi ise sürücü dahil dokuz kişilik oturma kapasitesine sahip. Dokuz ileri otomatik şanzımanla sunulan modelde arka yolcular için klima çıkışları da bulunuyor. Araç, turizm ve personel taşımacılığının yanı sıra aile kullanımına da yönelik olarak satışa çıkarıldı.

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MOTOR VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Primastar'da 2,0 litrelik dizel motor kullanılıyor. Panelvan ve Combi Van versiyonlarında 150 beygir güç ve 350 Nm tork üreten motor, altı ileri manuel şanzımanla sunuluyor.

Combi versiyonunda ise 170 beygir güç ve 380 Nm tork üreten motor, dokuz ileri otomatik şanzımanla birlikte geliyor.

Modelin donanımları arasında 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, geri görüş kamerası ve arka park sensörleri yer alıyor. Combi versiyonunda ayrıca kablosuz şarj, ön park sensörü ve kör nokta uyarı sistemi bulunuyor.

NISSAN PRIMASTAR'IN TÜRKİYE FİYATLARI

Nissan Primastar, Türkiye'de 1 milyon 970 bin TL'den başlayan liste fiyatlarıyla satışa sunuldu. Modelin KOBİ'lere özel nakit alım kampanyasındaki başlangıç fiyatı ise 1 milyon 580 bin TL olarak açıklandı.

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Nissan tarafından açıklanan, ÖTV dahil anahtar teslim lansman fiyatları şöyle:

Versiyon

Liste fiyatı

Lansman fiyatı