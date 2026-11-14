Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.842,82 %0,27
        DOLAR 50,3598 %0,10
        EURO 55,5458 %-0,35
        GRAM ALTIN 6.280,54 %0,32
        BITCOIN 65.702,00 %-3,84
        FAİZ 39,54 %0,28
        GÜMÜŞ GRAM 79,18 %-2,04
        GBP/TRY 66,6028 %-0,22
        EUR/USD 1,1023 %-0,29
        BRENT PETROL 94,46 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 10.268,68 %0,32
        Haberler Ekonomi Otomobil Nissan Primastar Türkiye'de satışa sunuldu

        Nissan Primastar Türkiye'de satışa sunuldu

        Nissan Türkiye, hafif ticari araç segmentindeki yeni modeli Primastar'ı satışa sundu. Panelvan, Combi Van ve Combi olmak üzere üç farklı versiyonla Türkiye'de satışa sunulan modelin lansman fiyatları 1 milyon 580 bin TL'den başlıyor. Vergi levhası sahibi müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli finansman imkanı sağlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 17:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nissan Primastar Türkiye'de satışta

        Nissan Türkiye, hafif ticari araç segmentindeki yeni modeli Primastar'ı satışa sundu. Kargo, lojistik, turizm ve personel taşımacılığı gibi farklı alanlarda kullanılmak üzere geliştirilen model, üç farklı gövde seçeneğiyle Nissan yetkili satıcılarında yerini aldı.

        Primastar'ın lansmana özel anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 580 bin TL olarak açıklandı.

        TİCARİ MÜŞTERİLERE SIFIR FAİZLİ FİNANSMAN

        Nissan, Primastar'ın lansman döneminde vergi levhası sahibi müşterilere yönelik finansman kampanyası da başlattı.

        Koç Finansman ve Garanti BBVA iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında, 1 milyon 200 bin TL tutarında kredi için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

        REKLAM

        5 YIL VEYA 160 BİN KİLOMETRE GARANTİ

        Primastar, 5 yıl veya 160 bin kilometre garanti kapsamında satışa sunuluyor. Modelin periyodik bakım aralığı ise 20 bin kilometre veya yılda bir olarak belirlendi.

        Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı'nın (Euro NCAP) ticari araç güvenlik değerlendirmesinde altın derece alan modelde, çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk algılama sistemi, trafik işareti algılama ve hız limiti uyarısı gibi sürüş destek sistemleri bulunuyor.

        ÜÇ FARKLI GÖVDE SEÇENEĞİ

        Primastar, farklı ticari kullanım ihtiyaçlarına yönelik Panelvan, Combi Van ve Combi versiyonlarıyla sunuluyor.

        REKLAM

        Primastar Panelvan, 6,7 metreküplük yük hacmi ve 1.251 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. Araç, 2.937 milimetrelik yükleme uzunluğu sayesinde üç Euro palet taşıyabiliyor. Sürgülü yan kapı ve 180 derece açılabilen arka kapılar da yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırıyor.

        Primastar Combi Van, sürücü dahil altı kişilik oturma kapasitesi ve 4 metreküplük yük alanıyla hem yolcu hem de yük taşımacılığına yönelik bir seçenek oluşturuyor. Model, özellikle teknik servis, mobilya ve tekstil sektörlerindeki işletmelerin kullanımına yönelik olarak sunuluyor.

        Primastar Combi ise sürücü dahil dokuz kişilik oturma kapasitesine sahip. Dokuz ileri otomatik şanzımanla sunulan modelde arka yolcular için klima çıkışları da bulunuyor. Araç, turizm ve personel taşımacılığının yanı sıra aile kullanımına da yönelik olarak satışa çıkarıldı.

        REKLAM

        MOTOR VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

        Primastar'da 2,0 litrelik dizel motor kullanılıyor. Panelvan ve Combi Van versiyonlarında 150 beygir güç ve 350 Nm tork üreten motor, altı ileri manuel şanzımanla sunuluyor.

        Combi versiyonunda ise 170 beygir güç ve 380 Nm tork üreten motor, dokuz ileri otomatik şanzımanla birlikte geliyor.

        Modelin donanımları arasında 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, geri görüş kamerası ve arka park sensörleri yer alıyor. Combi versiyonunda ayrıca kablosuz şarj, ön park sensörü ve kör nokta uyarı sistemi bulunuyor.

        NISSAN PRIMASTAR'IN TÜRKİYE FİYATLARI

        Nissan Primastar, Türkiye'de 1 milyon 970 bin TL'den başlayan liste fiyatlarıyla satışa sunuldu. Modelin KOBİ'lere özel nakit alım kampanyasındaki başlangıç fiyatı ise 1 milyon 580 bin TL olarak açıklandı.

        REKLAM

        Nissan tarafından açıklanan, ÖTV dahil anahtar teslim lansman fiyatları şöyle:

        Versiyon

        Liste fiyatı

        Lansman fiyatı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! Mahkeme, aracı silahtan saydı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 14 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası açılan davada, 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Muhammed Mustafa Can'a 28 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme ilk kez aracı silah saydı

        #hafif ticari araç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"