Antalya’da 20 Kasım’a kadar devam edecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda (COP31) elektrifikasyon, zirvenin enerji gündemine yön verdi. Türkiye’nin COP31 Başkanlığı öncülüğünde başlatılan “35 by 35” küresel elektrifikasyon girişimi, 2035 yılına kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35’e çıkarılmasını hedefliyor. Bu hedef, artan elektrik talebinin hangi kaynaklarla karşılanacağı sorusunu da gündeme taşıdı. COP31 kapsamında birçok ülke, nükleer enerjinin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasında ve düşük karbonlu enerji dönüşümünde üstlenebileceği rolü düzenledikleri etkinliklerde ele aldı.

REKLAM

Nükleer enerjiye yönelik artan ilgi, ülkelerin kapasite hedeflerine de yansıdı. COP28'de 22 ülkenin desteğiyle başlatılan, küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050 yılına kadar üç katına çıkarılmasını öngören deklarasyona destek veren ülke sayısı 39'a ulaştı. Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DEN KANADA’YA, TOGO’DAN FİNLANDİYA’YA

Ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Togo, Birleşik Krallık, Kazakistan, Japonya, Fransa ve Finlandiya ülke pavilyonlarının programında nükleer enerjiye yer verirken, COP31 resmi programında yer alan bilgilere göre zirve tamamlandığında nükleer odağındaki etkinliklerin sayısı 20’yi aşmış olacak. Öte yandan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Dünya Nükleer Birliği (WNA), Avrupa Nükleer Derneği (ENS) ve Uluslararası Genç Nükleer Uzmanlar Kongresi (IYNC) de COP31’e akredite olan kuruluşlar arasında yer alırken, nükleer enerji alanındaki bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

REKLAM

"2035 İÇİN PROJELER BUGÜNDEN BAŞLAMALI"

COP31 kapsamında nükleer enerjinin küresel enerji dönüşümündeki rolünü değerlendiren IC Holding Murahhas Azası ve IC Nükleer Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bayar, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan “35 by 35” küresel elektrifikasyon hedefinin, enerji yatırımlarında bugünden harekete geçilmesini gerekli kıldığını belirterek şunları söyledi: “İklim değişikliğiyle mücadelenin en kritik başlıklarından biri enerji dönüşümü. Bugün dünyanın dört bir yanında yenilenebilir enerji kaynaklarına çok büyük yatırımlar yapılıyor. Ancak artan elektrik talebini karşılamak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için farklı düşük karbonlu teknolojilerin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan “35by35” hedefiyle 2035’e kadar toplam enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35’e çıkarılmasından söz ediyoruz. 2035 ilk bakışta uzak bir tarih gibi görünebilir. Ancak enerji yatırımlarının planlama ve inşaat süreçleri düşünüldüğünde, bu hedeflere ulaşmak için fizibilite ve yatırım hazırlıklarının bugünden başlatılması gerekiyor.”

REKLAM

"NÜKLEER YATIRIMLAR TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR FIRSAT"

Dünyanın nükleer enerjide yeni bir yatırım dönemine girdiğine dikkat çeken Murad Bayar, nükleer teknolojilerin hem iklim hedeflerine ulaşılması hem de enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirterek şöyle devam etti: “Net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için elektrik üretiminde fosil yakıtların payını azaltmak gerekiyor. Nükleer enerji, kesintisiz ve düşük karbonlu elektrik üretimiyle yenilenebilir enerji kaynaklarını tamamlayan önemli bir seçenek. Özellikle küçük modüler reaktörler (SMR), enerji yoğun sektörlerin ihtiyaç duyduğu kesintisiz ve güvenilir enerjinin tüketim noktalarına yakın konumlarda sağlanması açısından önemli bir potansiyel taşıyor. Türkiye açısından nükleer enerji yatırımları, doğal gaz ithalatını azaltmak ve kendi üretim kapasitemizi artırmak için stratejik bir fırsat sunuyor. Ancak nükleer teknolojilerde kalıcı bir yetkinlik oluşturmak, tek bir şirketin çabasıyla mümkün değil. Üniversitelerin, teknoloji geliştiricilerinin ve sanayinin birlikte çalışması gerekiyor. Bu iş birliğini geliştirebildiğimiz ölçüde Türkiye, yalnızca kendi enerji ihtiyacını karşılayan değil, büyük ölçekli reaktörlerden küçük modüler reaktörlere uzanan alanda mühendislik, üretim ve teknoloji geliştirme yetkinlikleriyle bölgesel ve küresel değer zincirinde rol üstlenen bir ülke haline gelebilir.”