BSH Türkiye ve Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceği Kodlayanlar programı kapsamında düzenlenen Ideathon, lise öğrencilerini beyaz eşyanın geleceğine yönelik çözüm geliştirmek üzere bir araya getirdi.

“Yeşil Teknoloji, Sürdürülebilirlik ve Beyaz Eşya” teması etrafında gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, beyaz eşyaların üretimden kullanıma, bakım ve onarımdan geri dönüşüme uzanan yaşam döngüsünü ele alarak sürdürülebilirlik alanındaki ihtiyaçlara yönelik projeler hazırladı.

Yarışmaya Türkiye’nin 19 farklı ilinden yaklaşık 200 öğrenci başvururken, seçim sürecinin ardından 34 öğrenci 10 takım oluşturarak 10 farklı proje geliştirdi.

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Öğrenciler çalışmalarını atık ve geri dönüşüm, enerji ve su verimliliği, uzun ömürlü ürünler ve döngüsel ekonomi başlıkları altında yürüttü. Bireysel ve takım olarak başvuruya açık olan yarışmada bireysel katılımcılar, farklı şehir ve okullardan öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayan bir yaklaşımla gruplandırıldı.

DÖNGÜSEL EKONOMİDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YENİLİKÇİ FİKİRLER

Yarışmanın birincisi olan, Şükrü Şen, Şevval Koçak, Muhammed Elyesa Karaman ve Baran Okan’dan oluşan Erenova takımı, “Yeniden Değer” adlı projesiyle döngüsel ekonomi alanında çözüm geliştirdi.

Kullanım dışı kalan veya arızalanan beyaz eşyaların çalışabilir parçalarını yeniden ekonomiye kazandırmayı hedefleyen proje, yapay zeka destekli bir değerlendirme ve ikinci el parça platformu öneriyor. Test edilerek durumları belgelenen parçaların platform üzerinden yeniden kullanıma sunulmasıyla hem atık miktarının azaltılması hem de kullanıcıların daha uygun maliyetli yedek parçalara erişmesi amaçlanıyor.

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İkincilik ödülünü kazanan Kağan Çelik, Muhammed Eymen Kızıltaş, Murat Han Avcı ve Bedirhan Kerem Çal’ın yer aldığı CHUKOS takımı, “KOSHIELD” projesiyle uzun ömürlü ürünler kategorisinde öne çıktı.

Bulaşık makinelerinde sert suyun neden olduğu kireç birikimini azaltmayı hedefleyen proje, piezoelektrik malzeme aracılığıyla kontrollü mekanik titreşim oluşturan akıllı bir sistem öneriyor. Bu yöntemle kirecin makine yüzeylerine tutunmasının ve zaman içinde birikmesinin azaltılması, böylece beyaz eşyaların kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Üçüncülük ödülünün sahibi Hira Nur Ayhan, Ravza Nur Soylu ve Bora Çallıoğlu’nun oluşturduğu EcoMatrix takımı ise “SenseCaset” projesiyle enerji ve su verimliliğine odaklandı.

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Beyaz eşyaların çalışması sırasında ortaya çıkan atık ısının değerlendirilmesini ve cihazların daha verimli enerji saatlerinde çalıştırılmasını hedefleyen proje, donanım ve yazılım bileşenlerini bir araya getiriyor. Önerilen sistem, atık ısıyı kullanarak suyu önceden ısıtmayı ve depolamayı, enerji tarifelerini dikkate alan yazılımıyla da cihazların daha uygun saatlerde çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

FARKLI ŞEHİRLERDEN ÖĞRENCİLER AYNI HEDEF İÇİN BULUŞTU

Yarışmanın dikkat çeken yönlerinden biri de öğrencilerin farklı şehirlerden ve eğitim kurumlarından bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesi oldu.

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Üçüncülüğü kazanan EcoMatrix takımı, Burdur, İzmir ve Şanlıurfa'dan bireysel başvuruda bulunan, lise 1, 2 ve 3. sınıfta öğrenim gören üç öğrenciden oluştu. Birinci ve ikinci olan Erenova ve CHUKOS takımları ise Bitlis Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin lise 3. sınıf öğrencilerinden oluşan dörder kişilik ekipler olarak yarışmaya grup halinde katıldı.

19 İLDEN YAKLAŞIK 200 ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Geleceği Kodlayanlar Ideathon 2026 programına Türkiye'nin 19 farklı ilinden yaklaşık 200 öğrenci başvurdu. Program, 126 öğrencinin katıldığı Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik Etkinliği ile başladı. Öğrenciler atölye boyunca çevre sorunları hakkında derinlemesine bilgi edinirken, yenilikçi çözümler için bakış açılarını çeşitlendirdiler.

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Yarışma kriterleri doğrultusunda yürütülen seçim sürecinin ardından 34 öğrenci, sürdürülebilir beyaz eşya çözümleri geliştirmek üzere 10 takım oluşturdu.

Öğrenciler, program kapsamında problem tanımlama, çözüm geliştirme, yapay zekâ araçlarının etkin kullanımı ve sunum hazırlama konularında eğitimler alırken çevrim içi mentörlük desteğiyle projelerini geliştirme fırsatı buldu. Program, finalde 10 takımın proje fikirlerini sunmasıyla tamamlandı.