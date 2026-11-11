Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.754,18 %0,79
        DOLAR 50,2316 %-0,02
        EURO 56,0175 %-0,13
        GRAM ALTIN 6.551,91 %0,63
        BITCOIN 73.708,00 %-0,11
        FAİZ 39,32 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 85,54 %2,77
        GBP/TRY 66,9520 %-0,14
        EUR/USD 1,1144 %-0,18
        BRENT PETROL 90,58 %-0,45
        ÇEYREK ALTIN 10.710,24 %0,61
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ömür Tan: Enerji dönüşümü için bankaların aktif rol alması gerekiyor

        Ömür Tan: Enerji dönüşümü için bankaların aktif rol alması gerekiyor

        QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, enerji dönüşümünün büyük ölçekli yatırımlar gerektirdiğini belirterek, "Enerji dönüşümünün başarıya ulaşması için finans kuruluşlarının yatırım süreçlerinde aktif rol alması gerekiyor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İklim finansmanında bankaların rolü öne çıkıyor

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tan, zirvenin uluslararası katılım ve organizasyon açısından önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

        Tan, COP31'in ana temasının "taahhütten aksiyona geçiş" olmasının önemine dikkati çekerek, geçmiş yıllarda belirlenen stratejik hedeflerin artık somut uygulamalara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

        Türkiye'de COP31'in düzenlenmesinin enerji dönüşümü açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirten Tan, "Geçmiş yıllarda çeşitli taahhütler verildi, stratejik hedefler belirlendi ancak artık bunların gerçekten hayata geçirilmesi, yani aksiyona dönüşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE FİNANS KURULUŞLARININ AKTİF ROL ALMASI GEREKİYOR"

        Tan, enerji alanındaki dönüşümün büyük ölçekli yatırımlar gerektirdiğine işaret ederek, elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşılmasında finansman modellerinin belirleyici olacağını kaydetti.

        COP31'in Türkiye'de gerçekleştirilmesinin enerji dönüşümü hedeflerinin uluslararası platformda ele alınması ve finansman imkanlarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Tan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu süreçte kamu ve özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor. Enerji alanında geleceğin inşa edilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması için finansman kuruluşlarının sürece aktif katılımı önem taşıyor. Bu yıl dünyada sadece 3,4 trilyon dolarlık enerji yatırımı yapıldı.

        REKLAM

        Burada sistemi doğru projelerle, doğru yatırımlarla finanse eden bankaların önemi artıyor. Bankalar iklim finansmanının olmazsa olmaz aktörleridir. Enerji dönüşümünün başarıya ulaşması için finans kuruluşlarının yatırım süreçlerinde aktif rol alması gerekiyor."

        Tan, QNB Türkiye'nin yurt dışı kaynaklarının yaklaşık 11 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, bu tutarın yaklaşık yüzde 35'inin sürdürülebilir kaynaklardan oluştuğunu dile getirdi.

        Bu kaynakları kullanarak yine sürdürülebilir yatırımlara finansman sağlamaya çalıştıklarını aktaran Tan, bu doğrultuda portföylerindeki sürdürülebilir finansmanın oranını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

        REKLAM

        Tan, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu süreç yalnızca bankaların kendi operasyonlarıyla sınırlı değil. Finansman sağlanan şirketlerin de emisyonlarını azaltması önem taşıyor. İklim finansmanında kaynak, kredi ve taahhütler tarafında kapsayıcı bir yaklaşımla hareket etmeyi sürdüreceğiz. COP31'de başlatılan girişimlerin doğru finansman modelleriyle desteklenmesi ve sürdürülebilir enerji tüketimine katkı sağlaması gerekiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!

        İstanbul Kadıköy'de bir iş yerini kurşunlayan şüpheliler, çalıntı motosiklete başka bir aracın plakasını takarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polisin kurduğu özel ekip, motosikletin şasi numarasından yola çıkarak saldırının izini sürdü. Güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla şüphelileri...
        #qnb
        #finansman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Mantar aldatmacası! "Bilimsel geçerliliği yok, asla güvenmeyin"
        Mantar aldatmacası! "Bilimsel geçerliliği yok, asla güvenmeyin"
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi