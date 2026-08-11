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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotivde 297 milyon liralık verimlilik kazanımı

        Otomotivde 297 milyon liralık verimlilik kazanımı

        TAYSAD tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen İş Mükemmelliği UR-GE Projesi kapsamında bugüne kadar 50 firmada toplam 297 milyon TL'lik verimlilik kaynaklı ekonomik etki oluşturuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 11:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otomotivde 297 milyon TL verimlilik kazanımı

        Otomotiv tedarik sanayisinde artan maliyetler, daralan kârlılık ve küresel rekabet baskısı, firmaların verimlilik çalışmalarına ağırlık vermesine neden oluyor.

        Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve İdealkoç iş birliğiyle yürütülen İş Mükemmelliği UR-GE Projesi de sektörde operasyonel verimliliğin artırılmasını hedefliyor.

        Bugüne kadar 5 farklı grupta toplam 50 firmanın katıldığı proje, Ticaret Bakanlığı tarafından 4 kez "En İyi Uygulama Örneği" olarak seçildi. Projenin son grubunda yer alan 9 firmada 144 milyon TL'lik operasyonel iyileştirme etkisi sağlanırken, bugüne kadar ulaşılan toplam ekonomik etkinin 297 milyon TL olduğu açıklandı.

        Proje kapsamında firmalara eğitim ve saha danışmanlığı verilirken, üretim süreçlerindeki kayıpların azaltılması, süreçlerin yalınlaştırılması ve sürekli iyileştirme kültürünün şirket geneline yayılması amaçlanıyor.

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        VERİMLİLİK ETKİSİ HER DÖNEM ARTTI

        Projenin otomotiv tedarik sanayisi açısından önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TAYSAD Genel Sekreteri Sevgi Özçelik, programın üç aşamalı bir yapı üzerine kurulduğunu belirtti.

        İlk aşamada firmalara yalın düşünce kültürü ve temel yetkinliklerin kazandırıldığını ifade eden Özçelik, ikinci aşamada edinilen bilgilerin uygulamalı saha danışmanlığı projelerine dönüştürüldüğünü, üçüncü aşamada ise firma içinde yetiştirilen uzmanların bu yaklaşımı organizasyonun tamamına yaymasının hedeflendiğini söyledi.

        Projenin oluşturduğu ekonomik etkinin her yeni dönemde arttığını belirten Özçelik, ilk grupta 6 milyon TL, ikinci grupta 17 milyon TL, üçüncü grupta 45 milyon TL, dördüncü grupta 85 milyon TL ve beşinci grupta 144 milyon TL'lik verimlilik kaynaklı ekonomik etki elde edildiğini bildirdi.

        Toplam etkinin 297 milyon TL'ye ulaştığını kaydeden Özçelik, söz konusu rakamın yalnızca finansal bir sonuç olmadığını, firmaların rekabetçilik ve sürdürülebilir gelişim alanında kat ettiği mesafeyi de gösterdiğini ifade etti. Özçelik, kalıcı sonuç için verimliliğin dönemsel bir proje yerine kurum kültürünün parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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        JAPONYA'DAKİ TESİSLER İNCELENDİ

        Programın son aşamasında katılımcı firmalar için Japonya'da teknik inceleme programı düzenlendi. Firmaların temsilcileri, SMC, Mazda, Toyota Kaikan, Aisin Corporation, JTEKT ve Toyotetsu gibi şirketlerin tesislerini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde Japon sanayisinde uygulanan Kaizen yaklaşımı ve üretim süreçlerindeki iyi uygulamalar yerinde incelendi. Katılımcı firmaların burada edindikleri deneyimleri kendi üretim süreçlerine aktararak devam eden verimlilik çalışmalarında kullanmaları hedeflendi.

        BAŞVURULAR BAŞLADI

        Ticaret Bakanlığı tarafından yüzde 75 oranında desteklenen projenin beşinci grubunda yer alan 9 firmanın, kalitesizlik maliyetlerinin azaltılması, stok devir hızlarının artırılması ve üretim süreçlerindeki israfların önlenmesi gibi alanlarda çalışmalar yaptığı belirtildi.

        İş Mükemmelliği UR-GE Projesi'nin 6. dönem başvuruları da başladı. Kontenjanı 12 firmayla sınırlı yeni döneme, operasyonel verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir rekabet gücünü geliştirmek isteyen otomotiv tedarik sanayi şirketleri başvurabilecek.

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