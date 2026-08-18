Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.126,27 %-0,04
        DOLAR 47,9205 %0,02
        EURO 55,5222 %0,03
        GRAM ALTIN 6.732,69 %-1,06
        FAİZ 40,96 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 98,83 %-2,53
        BITCOIN 64.728,00 %0,58
        GBP/TRY 64,9414 %0,04
        EUR/USD 1,1581 %0,01
        BRENT 91,17 %0,33
        ÇEYREK ALTIN 11.007,24 %-1,07
        Haberler Ekonomi Maden Petrol devi Saudi Aramco ile Maaden maden arayacak

        Petrol devi Saudi Aramco ile Maaden maden arayacak

        Suudi petrol devi Saudi Aramco ve Suudi madencilik şirketi Maaden Salı günü yaptıkları açıklamada, 182 bin kilometrekarelik alanda mineral arama için ortak girişim kurmayı planladıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 17:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol devi Saudi Aramco ile Maaden maden arayacak

        Suudi petrol devi Saudi Aramco ve Suudi madencilik şirketi Maaden 182 bin kilometrekarelik alanda mineral arama için ortak girişim kurmayı planladıklarını açıkladı.

        Reuters'ın özel haberine göre araştırmalar ağırlıklı olarak bakır, çinko, kurşun ve nadir toprak elementlerine odaklanacak.

        Habere göre çalışmalar, Suudi Arabistan'ın toplam kara alanının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen yaklaşık 182 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleşecektir.

        Ortak girişimin yüzde 51'inin Maaden'e, yüzde 49'unun ise Aramco'ya ait olması bekleniyor.

        Aramco'dan Saleh M. Al Saleh açıklamasında "Aramco, 90 yılı aşkın süredir Krallık için tek bir havzada elde edilen en büyük jeolojik ve jeofiziksel veriyi biriktirdi ve analiz etti. Bu ortaklık, havza içindeki ortak girişim alanında mineraller bulmak için bu bilgilerden yararlanmayı amaçlıyor. Maaden'in uzmanlığı, çalışanlarımız, yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zekanın, düşük maliyetle önemli geçiş minerallerinin keşfini hızlandırmada çok önemli bir rol oynaması bekleniyor" dedi.

        Maaden'in Keşiften Sorumlu Başkan Yardımcısı Darryl Clark ise açıklamasında "Maaden, Krallığın mineral potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için dünyanın en büyük tek yetki alanlı keşif programlarından birini ilerletiyor. Bu ortak girişim, bu hedefi yeni bir alana taşıyacak. Maaden'in keşif ve geliştirme uzmanlığını Aramco'nun Arap Platformu hakkındaki olağanüstü bilgisiyle birleştirerek, daha hızlı hareket etme, daha akıllıca keşif yapma ve enerji geçişini destekleyecek mineralleri keşfetmek için yeni fırsatlar yaratma şansına sahip olacağız" dedi.

        Suudi Arabistan, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji için hayati önem taşıyan bakır ve lityum gibi kritik minerallerin güvenliğini sağlamak için uzun zamandır çalışıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Saudi Aramco
        #Maaden
        #maden
        #enerji
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru