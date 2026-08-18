Petrol devi Saudi Aramco ile Maaden maden arayacak

Suudi petrol devi Saudi Aramco ve Suudi madencilik şirketi Maaden 182 bin kilometrekarelik alanda mineral arama için ortak girişim kurmayı planladıklarını açıkladı.

Reuters'ın özel haberine göre araştırmalar ağırlıklı olarak bakır, çinko, kurşun ve nadir toprak elementlerine odaklanacak.

Habere göre çalışmalar, Suudi Arabistan'ın toplam kara alanının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen yaklaşık 182 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleşecektir.

Ortak girişimin yüzde 51'inin Maaden'e, yüzde 49'unun ise Aramco'ya ait olması bekleniyor.

Aramco'dan Saleh M. Al Saleh açıklamasında "Aramco, 90 yılı aşkın süredir Krallık için tek bir havzada elde edilen en büyük jeolojik ve jeofiziksel veriyi biriktirdi ve analiz etti. Bu ortaklık, havza içindeki ortak girişim alanında mineraller bulmak için bu bilgilerden yararlanmayı amaçlıyor. Maaden'in uzmanlığı, çalışanlarımız, yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zekanın, düşük maliyetle önemli geçiş minerallerinin keşfini hızlandırmada çok önemli bir rol oynaması bekleniyor" dedi.

Maaden'in Keşiften Sorumlu Başkan Yardımcısı Darryl Clark ise açıklamasında "Maaden, Krallığın mineral potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak için dünyanın en büyük tek yetki alanlı keşif programlarından birini ilerletiyor. Bu ortak girişim, bu hedefi yeni bir alana taşıyacak. Maaden'in keşif ve geliştirme uzmanlığını Aramco'nun Arap Platformu hakkındaki olağanüstü bilgisiyle birleştirerek, daha hızlı hareket etme, daha akıllıca keşif yapma ve enerji geçişini destekleyecek mineralleri keşfetmek için yeni fırsatlar yaratma şansına sahip olacağız" dedi.

Suudi Arabistan, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji için hayati önem taşıyan bakır ve lityum gibi kritik minerallerin güvenliğini sağlamak için uzun zamandır çalışıyordu.