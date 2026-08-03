Petrol fiyatlarında sert düşüş
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları durdurması ve görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını açıklamasının ardından yüzde 5'in üzerinde düşerek 83,39 dolara geriledi
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:04 Güncelleme:
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları durdurması ve görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını açıklamasının ardından sert düştü.
Açıklama sonrası petrol fiyatları yüzde 6'nın üzerinde düşerek varil başına 82,41 dolara geriledi.
Petrol fiyatları TSİ 09.03 itibarıyla 83,39 dolardan işlem görüyor.
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