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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında sert düşüş

        Petrol fiyatlarında sert düşüş

        Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları durdurması ve görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını açıklamasının ardından yüzde 5'in üzerinde düşerek 83,39 dolara geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında sert düşüş

        Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları durdurması ve görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını açıklamasının ardından sert düştü.

        Açıklama sonrası petrol fiyatları yüzde 6'nın üzerinde düşerek varil başına 82,41 dolara geriledi.

        Petrol fiyatları TSİ 09.03 itibarıyla 83,39 dolardan işlem görüyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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