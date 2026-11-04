Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.298,70 %2,50
        DOLAR 50,0227 %0,08
        EURO 56,2712 %0,55
        GRAM ALTIN 6.488,63 %2,93
        BITCOIN 78.255,00 %0,58
        FAİZ 39,62 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 83,53 %4,58
        GBP/TRY 67,4643 %0,53
        EUR/USD 1,1241 %0,43
        BRENT PETROL 103,14 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 10.608,92 %2,93
        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 103,96 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Dün 104,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 103,6 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,34 artışla 103,96 dolara yükseldi.

        Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 96,28 dolar oldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik çelişkili sinyaller etkili oldu.

        ABD'de Kongre ara seçim süreci devam ederken Financial Times'a (FT) telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu, ABD'nin İran'a saldırmak için "acil bir planı" olmadığını belirtti.

        REKLAM

        ABD Başkanı Trump, ara seçimlerden sonra enerji fiyatlarının hızlı bir şekilde düşeceğini, Hürmüz Boğazı'ndan şu anda savaş öncesine kıyasla daha fazla petrol geçtiğini ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın Tahran'ı ekonomik olarak "boğduğunu" savundu.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile olası bir anlaşmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşanmadığını, taraflar arasındaki mesaj alışverişinin arabulucular üzerinden sürdüğünü bildirdi.

        Öte yandan, Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmek ve Hürmüz'deki geçişlerin güvenliğini sağlamak için taraflarla görüşmeler yapıyor.

        REKLAM

        Bu kapsamda, Katarlı arabulucular 30 Ekim'de Tahran'da İran heyetiyle temaslarda bulunmuştu.

        Ardından İran heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da iki gün boyunca Katarlı arabulucularla görüşmelere devam etmişti.

        ABD'de açıklanan stok verileri fiyatları destekliyor

        Yatırımcılar, ayrıca ABD ara seçimlerinin sonuçlarını ve seçimlerin ABD Başkanı Trump'ın iç politikadaki konumuna ve yönetimin çatışmaya yaklaşımına olası etkilerini izliyor.

        ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu kaybetmesi ve Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisine düşmesinin ardından Trump, Wall Street Journal gazetesine konuştu.

        REKLAM

        Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna Trump, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını verdi.

        ABD'de açıklanan stok verileri de fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 267 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi stoklarda 2 milyon 100 bin varillik artış olacağı yönündeydi.

        Brent petrolde teknik olarak 104,10 doların direnç, 102,40 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #petrol
        #ekonomi
        #petrol fiyatları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        ABD ara seçimlerinde sandıktan hangi mesajlar çıktı?
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim
        "İstanbul Stuttgart'ı yuttu!"
        "İstanbul Stuttgart'ı yuttu!"
        Şirketlerin fonlarda 116 milyar lirası var
        Şirketlerin fonlarda 116 milyar lirası var
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        İstanbul'un sanatsal maketini çizdi
        Leyla, Mirza'ya gerçekleri anlatıyor!
        Leyla, Mirza'ya gerçekleri anlatıyor!
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar
        Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?
        Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?
        Yangın çıkan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu!
        Yangın çıkan otomobilde iş insanının cansız bedeni bulundu!
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        Bir aile yok oldu! Baba kızın ölümünden trajedi çıktı
        33 bin hasta organ bekliyor! Bağışa en büyük engel: Ya hastam uyanırsa...
        33 bin hasta organ bekliyor! Bağışa en büyük engel: Ya hastam uyanırsa...
        3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü! Cani eski eş için karar
        3 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü! Cani eski eş için karar
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        "Distopik bir şeyin içindeydik"
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!
        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş
        İhanet ve tehdit iddialarına sessiz gülüş