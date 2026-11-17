Sürdürülebilir üretim anlayışıyla değişen tüketici trendlerine, üstün kalite standartları ve yenilikçi ürünleriyle cevap veren Pınar Et, Capital Dergisi ve Zenna Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” ödül töreninde “Paketlenmiş Et” kategorisinde bu yıl da lider seçilerek üst üste 4’üncü defa ödüle ulaştı. Ödülü, Pınar Et Pazarlama Direktörü Okan Kavakçı aldı.

Türkiye’nin ilk özel girişim entegre et tesisi olarak kuruldukları günden bu yana sorumlu üretici kimliğinden ödün vermediklerinin altını çizen Okan Kavakçı, işlenmiş et ürünleri pazarında markanın liderliğini sürdürdüğünü ve toplam 30 ülkeye ihracat yaparak Pınar markasını dış pazarlara da ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

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Tüketicilerin çeşitli ve güvenilir bir protein kaynağı aradıklarını belirten Kavakçı, “Temiz içerikli, protein açısından zengin ürünler gibi beklentiler hızla yükseliyor.

Türkiye’nin güçlü ve köklü bir gıda markası olarak, çeşitli hayvansal protein kaynaklarının yanı sıra sebze içerikli vegan beslenmeye uygun ürünler ile de tüketicilerin protein ihtiyaçlarını karşılıyor hem de geleceğin tüketici ihtiyaçlarına hazırlanıyoruz. Tüketicilerimizin 4 yıl üst üste bizi en beğenilen marka seçmesi hepimizi gururlandırıyor” dedi.

Dört yıldır üst üste ‘’Paketlenmiş Et’’ kategorisinde en beğenilen şirket seçilen Pınar Et, sektördeki yenilikçi duruşu, sürdürülebilirlik odaklı yatırımları ve bilimsel üretim yaklaşımıyla Türkiye'de et ve işlenmiş gıda kategorisinin lider markası olarak yoluna güçlü adımlarla devam ediyor.