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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pusula Portföy’den planlı sadeleşme hamlesi

        Pusula Portföy’den planlı sadeleşme hamlesi

        Pusula Portföy, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla planlı şekilde yürüttüğü sadeleşme ve dengelenme sürecinde gelinen noktayı kamuoyuyla paylaştı. Pusula Portföy, gerektiğinde bugünün büyüklüğünden vazgeçerek yarının daha sağlam yapısını kurmayı, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümenin ön koşulu olarak değerlendirdiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 20:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Önceliğimiz sürdürülebilir ve nitelikli büyüme"

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEFAS’a açık iki fonda yaklaşık 115 milyar TL seviyesinde bulunan toplam büyüklük, şirketin kendi kaynakları hariç ve T+2 kapsamındaki ödemelerin ardından bugün itibarıyla 8 milyar TL’nin altına geriledi. Bu süreçte yaklaşık 107 milyar TL tutarında ödeme gerçekleştirilirken tüm yükümlülükler gününde ve saatinde eksiksiz olarak yerine getirildi.

        Pusula Portföy’ün TEFAS’a açık iki fonu, 2026 yılında sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 152 oranında getiri sağladı. Aynı dönemde 155 bin yatırımcıya toplam 26,5 milyar TL getiri ödemesi gerçekleştirildi.

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        "YENİ DÖNEME HAZIRLIĞIMIZI ÖNCEDEN YAPTIK"

        Yeni düzenlemelerin sektör açısından önemli ve zorlayıcı bir yeniden dengelenme sürecini beraberinde getireceğini belirten Pusula Portföy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Bu döneme yönelik hazırlığımızı önceden yaptık. Yükümlülüklerimizi eksiksiz şekilde yerine getirirken risklerimizi azalttık ve yapımızı yeni piyasa koşullarına göre yeniden konumlandırdık. Amacımız bu süreci yalnızca yönetmek değil, daha sağlam ve daha güçlü bir yapıyla geride bırakmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bunu başardığımıza inanıyoruz.”

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        Kısa vadeli büyüklükleri ve gündelik piyasa algısını hiçbir zaman temel ölçüt olarak görmediklerini vurgulayan Pusula Portföy, gerektiğinde bugünün büyüklüğünden vazgeçerek yarının daha sağlam yapısını kurmayı, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümenin ön koşulu olarak değerlendirdiğini bildirdi.

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        #Pusula Portföy
        #TEFAS
        #piyasa
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