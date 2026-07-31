QNB Türkiye'den 29.3 milyar TL net kâr

QNB Türkiye, 2026 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

30 Haziran 2026 itibarıyla, QNB Türkiye'nin toplam aktifleri, 2025 yıl sonuna kıyasla yüzde 16 artarak 2 trilyon 136 milyar 275 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde, net krediler yüzde 17 artarak 1 trilyon 263 milyar 6 milyon TL'ye, müşteri mevduatı ise yüzde 13 artarak 1 trilyon 77 milyar 167 milyon TL'ye yükseldi. Bankanın 2026 yılının ilk altı ayındaki net dönem kârı ise 29 milyar 299 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, "Yılın ilk yarısında değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan stratejimiz ve dengeli büyüme yaklaşımımız sayesinde güçlü finansal sonuçlar elde ettik. Müşterilerimize kesintisiz destek sunarken ekonomiye değer katmaya ve uzun vadeli büyümemizi destekleyecek yatırımlarımıza devam ettik." dedi.

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Küresel ekonomide; jeopolitik gelişmelerin, para politikalarına ilişkin değişen beklentilerin ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin piyasalar üzerindeki etkilerinin sürdüğünü belirten Ömür Tan, Türkiye ekonomisinde ise uygulanan ekonomik politikaların makroekonomik dengelenmeyi desteklediğini ifade ederek şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), küresel piyasalardaki dalgalanmaların yurt içi piyasalara etkisini sınırlamaya yönelik sıkı parasal duruşunu korurken maliye politikası tarafında uygulanan tedbirler de fiyat istikrarını destekledi. Önümüzdeki dönemde küresel belirsizliklerin azalması ve enflasyondaki görünümün iyileşmesiyle birlikte ekonomik aktivitenin daha dengeli bir seyir izlemesini bekliyoruz."

Uluslararası piyasalardan sağlanan kaynakların Bankanın büyüme stratejisindeki önemine de değinen Tan, "Yılın ikinci çeyreğinde, Japonya ve Avrupa merkezli bankalar ile uluslararası kalkınma kuruluşlarının katılımıyla 320 milyon ABD doları tutarında yeni bir seküritizasyon işlemi gerçekleştirdik. Böylece 2026 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz toplam seküritizasyon hacmi 700 milyon ABD dolarına ulaştı. Ayrıca sürdürülebilirlik temalı sendikasyon işlemimizi 400 milyon ABD doları tutarında yenileyerek uluslararası yatırımcıların Bankamıza duyduğu güveni bir kez daha teyit ettik. Sağlanan kaynak, QNB Grubu'nun 'Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi' kapsamında KOBİ kredi portföyünün finansmanında kullanılacak." dedi.

Sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmaları da değerlendiren Tan, "Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına öncelik vermeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen farklı firmalarının güneş enerjisi santrali yatırımları için uzun vadeli finansman desteği sağladık. Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iştirakimiz QNB Leasing arasında Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (GEFF III) kapsamında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde sağlanan 50 milyon avroya kadar finansman, yeşil yatırımların ve deprem bölgesindeki ekonomik toparlanmanın desteklenmesine katkı sağlayacak." dedi.

Bankanın toplumsal fayda odağındaki çalışmalarına da değinen Tan, "Minik Eller Büyük Hayaller platformumuz kapsamında çocukların teknoloji, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında gelişimini destekleyen projelerimizi sürdürüyoruz. Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğümüz Scratch Cup kapsamında bugüne kadar 55 binden fazla çocuğun 450 bin saatin üzerinde eğitim almasına katkı sağladık. Millî Eğitim Bakanlığı ve WWF-Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Doğa Öncüleri Programı ile de 35 binden fazla öğrenciye ulaştık. Bunun yanında, Türkiye Tenis Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında Türkiye'de padel sporunun ana sponsorluğunu üstlenerek, sporun daha geniş kitlelere ulaşmasına ve altyapısının güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Tan, QNB Türkiye'nin güçlü finansal yapısı, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla önümüzdeki dönemde de müşterileri başta olmak üzere tüm paydaşlarına ve ekonomiye katma değer üretmeye devam edeceğini ifade etti.