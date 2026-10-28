QNB Türkiye'den 43,6 milyar TL net kâr

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)'nin Türkiye'deki iştiraki olan QNB Türkiye, 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

30 Eylül 2026 itibarıyla, QNB Türkiye'nin toplam aktifleri 2025 yıl sonuna kıyasla yüzde 30 artarak 2 trilyon 384 milyar 203 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde net krediler yüzde 26 artarak 1 trilyon 359 milyar 270 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 23 artarak 1 trilyon 174 milyar 633 milyon TL’ye yükseldi. Bankanın 2026 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem kârı ise 43 milyar 659 milyon TL olarak gerçekleşti.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, “QNB Türkiye olarak yılın üçüncü çeyreğinde de dengeli büyüme yaklaşımımız doğrultusunda güçlü finansal sonuçlar elde ettik. Bunun yanı sıra sürdürülebilir finansman, dijital bankacılık ve toplumsal fayda alanlarındaki çalışmalarımıza da devam ettik.” dedi.

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Küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri değerlendiren Ömür Tan, şunları söyledi:

“Küresel ekonomide Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatları ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler etkili olurken bazı merkez bankaları para politikalarında yeniden sıkılaşmaya yöneldi. Türkiye'de ise enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası gündemdeki yerini korudu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarı desteklemeye yönelik tedbirlerini sürdürürken, Ekim ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında enflasyon ana eğilimindeki gerilemeyi ve iç talepteki seyri dikkate alarak politika faizini yüzde 37’den yüzde 36 seviyesine indirdi. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşe paralel olarak kademeli faiz indirimlerinin sürmesini bekliyoruz.”

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Kadınların ekonomik olarak güçlenmesine yönelik çalışmalara da değinen Tan, “İhracatçı Kadınlar Derneği (İKADE) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Bekar Annelerin Sürdürülebilir İstihdam ve Ekonomik Güçlenmesine Destek Programı kapsamında eğitim ve mentorluk desteği sunduk. Ayrıca İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi kapsamında Ev İçi Şiddetle Mücadele Rehberi ve Politikası'nı hayata geçirerek toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarımızı çalışanlarımıza yönelik uygulamalarla da güçlendirdik. Dijital bankacılık alanında ise QNB Mobil üzerinden sunduğumuz Borç Transferi Kredisi ile müşterilerimizin farklı bankalardaki borçlarını tek çatı altında toplayabilmelerine ve finansal yükümlülüklerini daha kolay yönetebilmelerine imkân sağladık.” dedi.

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Bankanın spor alanındaki çalışmalarına ve aldığı ödüllere de değinen Tan, “Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle QNB Türkiye Padel Şampiyonası'nı düzenledik ve QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası'nın isim sponsorluğunu üstlendik. Müşteri deneyimi ve öncelikli bankacılık alanındaki çalışmalarımızla Global Private Banking Innovation Awards 2026 kapsamında ‘Best Priority Banking in Türkiye’ ödülüne layık görüldük. Ayrıca 23. International Business Awards’ta 6 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz olmak üzere toplam 14 Stevie Ödülü kazandık.” dedi.

Tan, QNB Türkiye'nin güçlü finansal yapısı, sürdürülebilir büyüme yaklaşımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla önümüzdeki dönemde de başta müşterileri olmak üzere tüm paydaşları için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğini ifade etti.