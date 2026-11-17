Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurulun tüketicileri aldatan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan reklamlar ile ticari uygulamalara yönelik incelemeleri titizlikle yürüttüğü belirtildi.

Kurulun son toplantısını 12 Kasım'da yaptığı ifade edilerek, burada görüşülen dosyalardan 22'sinde inceleme konusu tanıtımların mevzuata aykırı olmadığının değerlendirildiği, 141 dosyanın karara bağlandığı, incelemeler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen 119 dosyada durdurma cezası uygulandığı bildirildi.

Toplantıda, tüketicileri yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara ilişkin 35,9 milyon lira para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

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Toplantıda indirimli satış reklamlarının öne çıktığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Yapılan incelemelerde, bir firmanın mağazasında satışa sunulan bütün ürünlerde tüm tüketicilere her gün yüksek oranlarda indirim uygulandığı yönünde reklamlar yayımladığı, ancak bu indirim vaatlerini gerçeğe uygun şekilde yerine getirdiğini ispatlayamadığı tespit edilmiştir.

Tüketicilerde sürekli ve yüksek oranlı indirim yapıldığı algısı oluşturarak, satın alma kararlarını etkileyen söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ilgili firma hakkında 5 milyon lira ceza uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verilmiştir."

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MOBİL İLETİŞİMDE TARİFE VE TAAHÜT SÜRELERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Mobil iletişim sektöründeki tarife ve taahhüt sürelerine ilişkin tanıtımların da Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, Reklam Kurulunca yapılan incelemelerde, mobil telefon tarifelerinin "12 ay" veya "12 fatura dönemi" gibi ifadelerle tanıtılmasına rağmen fiili taahhüt sürelerinin tüketicilerin makul beklentilerini karşılamadığının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmelerde, tüketicilerin abonelik başlangıcından itibaren 1 yıl boyunca aynı tarifeden yararlanacakları beklentisiyle işlem gerçekleştirdikleri, ancak fatura kesim tarihine bağlı olarak yalnızca 1 günlük kullanımın dahi ayrı bir fatura dönemi kabul edilebildiği ve bu nedenle taahhüt süresinin fiilen bir aya yakın kısalabildiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Tüketicilere sunulan süre algısı ile hizmetin fiili taahhüt süresi arasındaki farklılığın, aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğunun değerlendirildiği, söz konusu tanıtımlara ilişkin durdurma cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

ELEKTRONİK TİCARETTE ÜRÜN YORUM VE PUANLAMALARI DENETLENİYOR

Taksitlendirme imkanlarına ilişkin tanıtımların da Kurulun inceleme başlıkları arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, ilgili mevzuat uyarınca taksitlendirme kısıtlamasına tabi ürünlerle taksitlendirme yapılabilen ürünlerin aynı alışveriş kapsamında birlikte satın alınması halinde alışverişin tamamına taksit uygulanamayacağına işaret edildi.

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Kurul tarafından yapılan incelemede, bir firmanın mağaza içinde taksit imkanına ilişkin tanıtımlarında, söz konusu ürünlerin aynı alışveriş kapsamında birlikte satın alınması durumunda taksitlendirme yapılamayacağına ilişkin bilgilendirmeye yer verilmediğinin tespit edildiği, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilecek nitelikteki eksik bilgilendirmeler nedeniyle ilgili reklamlara ilişkin durdurma cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Elektronik ticarette ürünlere yönelik yorumlar ve puanlamaların da tüketicilerin satın alma kararlarında önemli rol oynadığına dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Tüketici değerlendirmelerinin güvenilir, şeffaf ve doğru bilgilendirmeye dayalı şekilde sunulması Bakanlığımızın öncelikli denetim alanları arasında bulunmaktadır.

Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, bir elektronik ticaret pazar yerinde satışa sunulan çeşitli ürünlere yönelik yurt dışından yüksek sayıda yıldız ve puanlama şeklinde değerlendirme yapıldığı, ancak söz konusu değerlendirmelerin yurt dışından gerçekleştirildiğine ilişkin tüketicilere herhangi bir bilgilendirme sunulmadığı tespit edilmiştir.

Tüketici memnuniyeti, tüketim eğilimleri ve alışkanlıklarının ülkeler arasında farklılık gösterebileceği dikkate alınarak, değerlendirmelerin kaynağına ilişkin bu eksikliğin tüketicilerin satın alma tercihlerini yanıltabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Söz konusu uygulama, haksız ticari uygulama olarak değerlendirilerek, ilgili dosya hakkında idari ceza uygulanmasına karar verilmiştir."