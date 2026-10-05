Renault'tan Fransa'ya 10 milyar Euro'luk yatırım

Renault Group, elektrikli araç üretimini ve daha uygun fiyatlı otomobillerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla önümüzdeki 5 yılda Fransa’ya 10 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapacak.

Reuters'ın haberine göre, Renault Group CEO’su François Provost, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, şirketin son 5 yılda Fransa’da elektrikli araç dönüşümü ve üretim altyapısının yenilenmesi için 13 milyar Euro yatırım yaptığını belirtti.

Provost, önümüzdeki 5 yılda ise sosyal ve siyasi koşulların elvermesi halinde Fransa’ya 10 milyar euronun üzerinde yeni yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.

Fransa’da elektrikli otomobillere yönelik talep de son dönemde yükseliş gösterdi. Eylül ayında elektrikli otomobillerin yeni araç tescillerindeki payı yüzde 42 ile rekor seviyeye ulaştı.

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Elektrikli araçlara yönelik talepteki artışta, İran savaşı nedeniyle yılın başından bu yana akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükselişin de etkili olduğu belirtildi.

FRANSA’DA ÜRETİM ARTACAK

Renault Group, Fransa’daki üretimini de artırmayı planlıyor. François Provost, şirketin 2025 yılında ülkedeki fabrikalarında yaklaşık 500 bin araç ürettiğini belirtti.

Provost, 2026 yılında ise elektrikli araçların yükselişi sayesinde Fransa’daki üretimin en az yüzde 25 artmasını beklediklerini ifade etti.

Renault Group'un yeni yatırım planı, şirketin Fransa’daki elektrikli araç üretimini artırmanın yanı sıra daha uygun fiyatlı otomobiller geliştirme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.