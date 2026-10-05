Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.427,40 %1,28
        DOLAR 49,1542 %0,04
        EURO 55,1194 %-0,39
        GRAM ALTIN 6.541,10 %-0,02
        BITCOIN 85.599,00 %-0,26
        FAİZ 39,74 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 96,56 %1,22
        GBP/TRY 65,0179 %-0,15
        EUR/USD 1,1205 %-0,44
        BRENT PETROL 101,07 %-0,82
        ÇEYREK ALTIN 10.697,94 %0,01
        Haberler Ekonomi Otomobil Renault'tan Fransa’ya 10 milyar Euro'luk yatırım kararı

        Renault'tan Fransa’ya 10 milyar Euro'luk yatırım kararı

        Renault Group, elektrikli araç ve daha uygun fiyatlı otomobil üretimini artırmak amacıyla önümüzdeki 5 yılda Fransa'ya 10 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapmayı planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 16:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Renault'tan Fransa'ya 10 milyar Euro'luk yatırım

        Renault Group, elektrikli araç üretimini ve daha uygun fiyatlı otomobillerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla önümüzdeki 5 yılda Fransa’ya 10 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapacak.

        Reuters'ın haberine göre, Renault Group CEO’su François Provost, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, şirketin son 5 yılda Fransa’da elektrikli araç dönüşümü ve üretim altyapısının yenilenmesi için 13 milyar Euro yatırım yaptığını belirtti.

        Provost, önümüzdeki 5 yılda ise sosyal ve siyasi koşulların elvermesi halinde Fransa’ya 10 milyar euronun üzerinde yeni yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.

        Fransa’da elektrikli otomobillere yönelik talep de son dönemde yükseliş gösterdi. Eylül ayında elektrikli otomobillerin yeni araç tescillerindeki payı yüzde 42 ile rekor seviyeye ulaştı.

        REKLAM

        Elektrikli araçlara yönelik talepteki artışta, İran savaşı nedeniyle yılın başından bu yana akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükselişin de etkili olduğu belirtildi.

        FRANSA’DA ÜRETİM ARTACAK

        Renault Group, Fransa’daki üretimini de artırmayı planlıyor. François Provost, şirketin 2025 yılında ülkedeki fabrikalarında yaklaşık 500 bin araç ürettiğini belirtti.

        Provost, 2026 yılında ise elektrikli araçların yükselişi sayesinde Fransa’daki üretimin en az yüzde 25 artmasını beklediklerini ifade etti.

        Renault Group'un yeni yatırım planı, şirketin Fransa’daki elektrikli araç üretimini artırmanın yanı sıra daha uygun fiyatlı otomobiller geliştirme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Renault
        #otomobil
        #elektrikli otomobil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Depremler için 'makaslama zonu' açıklaması
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Suriye tepkisi
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!