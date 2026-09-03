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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Savunma ve havacılık sanayisi ihracattaki gücünü artırıyor

        Savunma ve havacılık sanayisi ihracattaki gücünü artırıyor

        Savunma ve havacılık ihracatı ağustosta 511,4 milyon dolara, 8 aylık dönemde ise yüzde 16,2 artışla 6,3 milyar dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 17:29 Güncelleme:
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        Savunma ve havacılık ihracatı büyüdü

        Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sanayisinin ihracatta gücünü büyüttüğünü belirterek, "Savunma ve havacılık ihracatımız Ağustos 2026'da 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu." ifadesini kullandı.

        Geçen 12 aylık dönemde toplam ihracatın da bir önceki döneme göre yüzde 29,3 büyümeyle 10,9 milyar dolara yükseldiği bilgisini veren Görgün, şunları kaydetti:

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        "Bugün ulaştığımız ihracat performansı, mühendislik yetkinliğimizin, üretim kabiliyetimizin ve uluslararası pazarlardaki artan etkinliğimizin güçlü bir göstergesidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, daha fazla ülkeye ulaşan, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir savunma sanayi ihracatı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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        #savunma
        #savunma sanayi
        #havacılık
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