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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Şehre dönenleri buluşturuyor

        Şehre dönenleri buluşturuyor

        Kolektif House, Nespresso ana sponsorluğunda 10 Eylül'de "Back to City" etkinliği düzenleyecek. Kolektif House Moda'da gerçekleştirilecek etkinlikte Hakan Kurtaş, akustik performansıyla sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Şehre dönenleri buluşturuyor

        Kolektif House, Nespresso ana sponsorluğunda “Back to City” etkinliğidüzenliyor. 10 Eylül’de Kolektif House Moda’da düzenlenecek etkinlikte Hakan Kurtaş, ilk akustik performansını gerçekleştirecek.

        “Back to City” etkinliğinde kapılar saat 19.00’da açılacak. Hakan Kurtaş’ın performansı ise saat 20.30’da başlayacak. Gecenin biletlerine iTicket üzerinden ulaşılabilecek.

        “ÇALIŞMA ALANLARI SOSYAL HAYATIN PARÇASINA DÖNÜŞÜYOR”

        Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, etkinliğe ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

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        “Bugün çalışma hayatı ile sosyal yaşam arasındaki sınırlar giderek daha geçirgen hale geliyor. İnsanlar çalıştıkları yerlerden günün farklı anlarına eşlik eden ve şehirle bağlarını güçlendiren deneyimler de bekliyor, ofisler sosyal hayatın parçasına dönüşüyor. Kolektif House olarak biz de lokasyonlarımızı bu dönüşümün bir parçası olarak ele alıyor, çalışma deneyimini kültür, sanat ve sosyal yaşamla besleyen yeni buluşmalar tasarlıyoruz.

        Önümüzdeki dönemde de farklı iş birlikleriyle Kolektif House deneyimini zenginleştirmeye ve şehrin değişen ritmine eşlik eden yeni buluşmalar yaratmaya devam edeceğiz.”

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        #Kolektif House
        #Back to City
        #Girişimcilik
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