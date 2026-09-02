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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik SGK borçlarında 183,3 milyar liralık tutar taksitlendirildi

        SGK borçlarında 183,3 milyar liralık tutar taksitlendirildi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirmeyle 183,3 milyar liralık borcun taksitlendirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 08:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        183 milyar liralık borç taksitlendirildi

        NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını belirtti.

        Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

        "4 Haziran 2026-31 Ağustos arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı). İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz."

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        #SGK
        #Bakan Işıkhan
        #sgk borcu
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