Şişecam, COP31'de şehirlerin düşük karbonlu dönüşümünde camın stratejik rolünü gündeme taşıdı

Cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’ne İklim Destekçisi olarak katıldı. Şişecam, zirvede bir yandan enerji verimliliğine katkı sağlayan yenilikçi cam çözümlerini sergilerken, diğer yandan iklim değişikliğiyle mücadelede binaların ve yüksek performanslı camların rolünü uluslararası uzmanların katıldığı özel bir panelde ele aldı.

Şirket zirvede hem binalarda enerji verimliliğine katkı sunan yenilikçi ürünlerini sergiledi hem de şehirlerin iklim değişikliğiyle mücadelesinde camın stratejik rolünü masaya yatıran üst düzey bir panele ev sahipliği yaptı.

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Şişecam Genel Müdürü Can Yücel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “İklime Dirençli Şehirlerde Camın Stratejik Rolü” başlıklı panelde; şehirlerin artan enerji talebi ve iklim riskleri karşısında nasıl daha dirençli hale getirilebileceği, binalarda enerji tüketiminin nasıl azaltılabileceği ve yüksek performanslı cam teknolojilerinin bu dönüşümde sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

Oturumda ayrıca iklime uyumlu bina çözümleri, veriye dayalı renovasyon yaklaşımları ve bu çözümlerin standartlar, finansman mekanizmaları ve kamu politikalarıyla nasıl yaygınlaştırılabileceği ele alındı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol’un onur konuğu olarak yer aldığı panelde; Birleşik Krallık Enerji ve İklim Değişikliği Eski Bakanı Claire O'Neill, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, EBRD Türkiye Altyapı Başkan Yardımcısı İdil Gürsel ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İpek Gürsel Dino görüşlerini paylaştı.

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Panelin öne çıkan başlıklarından birini ise Şişecam’ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-GÜNAM) iş birliğiyle yürüttüğü araştırmanın sonuçları oluşturdu.

Araştırma, yüksek performanslı kaplamalı camların binaların enerji tüketimini azaltarak şehirlerin 2050 iklim hedeflerine ulaşmasında önemli bir kaldıraç görevi görebileceğini ortaya koydu. Çalışmanın bulguları, COP31 katılımcılarıyla ve kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı.

YÜKSEK PERFORMANSLI CAM SİSTEMLERİ, İSTANBUL'DA 13,1 MİLYON TON KARBON EMİSYONUNU ENGELLEYEBİLİR

Panelin açılış konuşmasını yapan ve iklim krizinin ertelenemeyecek ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, net sıfır hedeflerine ulaşabilmek için enerji dönüşümünün yanı sıra enerji tüketiminin azaltılmasının da büyük önem taşıdığını belirtti.

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Şişecam’ın bir yandan üretimde kullandığı enerji kaynaklarını daha sürdürülebilir alternatiflere dönüştürmeye, diğer yandan ise geliştirdiği yüksek performanslı cam teknolojileriyle binaların enerji ihtiyacını azaltmaya odaklandığını ifade eden Yücel, ODTÜ-GÜNAM iş birliğiyle yürütülen çalışmanın, doğru malzeme seçiminin şehir ölçeğinde yaratabileceği etkiyi somut verilerle ortaya koyduğunu söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre, yüksek performanslı camların İstanbul’daki konutlarda yaygınlaşması halinde 2050 yılına kadar 13,1 milyon ton karbon emisyonunun önlenebileceğine dikkat çeken Yücel, doğru önceliklendirme ile karbon azaltımının birim maliyetinin ton başına 11 Euro seviyesine kadar düşebildiğini belirtti.

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Camın artık yalnızca bir yapı malzemesi değil, aynı zamanda enerji performansını doğrudan etkileyen bir teknoloji olduğunu vurgulayan Yücel, şunları söyledi:

“Bu veriler, camın şehirlerin karbonsuzlaşma ve iklim değişikliğine karşı direnç kazanma süreçlerinde stratejik bir çözüm unsuru olduğunu açıkça gösteriyor.

Bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek ise ancak kamu, özel sektör ve akademinin güçlü iş birliğiyle mümkün. Performans odaklı renovasyon programları, doğru kurgulanmış finansman modelleri ve hedefli teşvik mekanizmaları sayesinde iklim hedeflerine daha düşük maliyetle ve daha hızlı ulaşabiliriz. Şişecam olarak bu ortak dönüşüme katkı sunmaya hazırız.”

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GELECEĞİN ENERJİ GÜNDEMİ: SOĞUTMA

Küresel ısınmanın etkisiyle İstanbul'da soğutma kaynaklı enerji talebinin 2050 yılına kadar yüzde 60 ila yüzde 75 oranında artması bekleniyor. Bu tablo, binalarda enerji verimliliğinin yalnızca karbon emisyonlarını azaltmak açısından değil, aynı zamanda artan sıcaklıklara karşı şehirlerin iklim direncini güçlendirmek açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Şişecam'ın ODTÜ-GÜNAM iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırma, yüksek performanslı camların bu dönüşümde oynayabileceği rolü somut verilerle ortaya koyuyor. Çalışmanın dikkat çeken bulgularına göre, yüksek performanslı kaplamalı camların İstanbul'daki konutlarda yaygınlaştırılması halinde sağlanabilecek karbon emisyonu azaltımı;

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•Yaklaşık 231 bin konutun 25 yıllık karbon emisyonuna,

•Yaklaşık 2,8 milyon binek otomobilin bir yıllık karbon emisyonuna eşdeğer bir etki yaratıyor.

Araştırma sonuçları, doğru malzeme tercihleri ve enerji verimli bina çözümlerinin, şehirlerin hem iklim hedeflerine ulaşmasında hem de artan soğutma ihtiyacından kaynaklanan enerji baskısını azaltmasında güçlü bir kaldıraç görevi üstlenebileceğini ortaya koyuyor. Özellikle mevcut yapı stokunda gerçekleştirilecek enerji verimliliği odaklı renovasyonların, düşük maliyetle yüksek etki yaratabilecek en önemli çözüm alanlarından biri olduğuna dikkat çekiliyor.