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        Haberler Ekonomi Enerji SOCAR Türkiye ve Pegasus'tan sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında stratejik işbirliği

        SOCAR Türkiye ve Pegasus'tan sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında stratejik işbirliği

        SOCAR Türkiye ve Pegasus Hava Yolları arasında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) alanında bir iş birliği anlaşması imzalandı. Taraflar arasında imzalanan anlaşma, enerji ve havacılık sektörlerinde sürdürülebilirlik eksenli dönüşümü desteklemeye yönelik önemli bir zemin oluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        SOCAR Türkiye ve Pegasus'tan SAF alanında stratejik işbirliği

        SOCAR Türkiye ve Pegasus Hava Yolları arasında imzalanan anlaşma kapsamında iki kurum; Türkiye'de SAF alanındaki ihtiyaçların belirlenmesi, SAF değer zincirinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının yürütülmesi, iş geliştirme ve farkındalık faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ile Türkiye ve farklı coğrafyalarda sürdürülebilir havacılık yakıtlarına ilişkin iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi konularında birlikte çalışmayı hedefliyor.

        Türkiye'nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, inovasyon ve yeni enerji çözümleri odağında SAF üretimi, tedarik zinciri ve teknolojik iş birliklerine yönelik çalışmalar yürütürken; küresel ölçekte faaliyet gösteren bir hava yolu şirketi olan Pegasus Hava Yolları ise SAF kullanımına yönelik pazar ihtiyaçlarının belirlenmesi ve havacılık yakıt değer zincirinde SAF'ın etkin kullanımına ilişkin bilgi ve deneyimiyle sürece katkı sağlamayı amaçlıyor.

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        SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, sürdürülebilirliğin SOCAR Türkiye'nin stratejik önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

        "SOCAR Türkiye olarak, enerji dönüşümünü uzun vadeli bir sorumluluk alanı olarak görüyor ve sürdürülebilirlik odağında yeni iş birliği modelleri geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilir havacılık yakıtları, havacılık sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasında kritik bir rol oynarken, bu alanda güçlü ve vizyoner paydaşlarla birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz. Pegasus ile imzaladığımız bu anlaşma, sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında Türkiye'deki potansiyelin değerlendirilmesine ve geleceğe dönük iş birliği fırsatlarının ele alınmasına yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor. Bu sürecin, sektörlerimiz ve ülkemiz adına değer yaratacak sonuçlar doğuracağına inanıyoruz."

        Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk ise yaptığı değerlendirmede, havacılık sektöründe sürdürülebilir yakıtların kullanımının önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

        "Havacılığın geleceği, ancak kararlılıkla sürdürülebilir çözümler üretildiğinde güvenle şekillenebilir. Pegasus olarak genç filomuz ve operasyonel verimlilik programlarımız ile orta ve uzun vadeli karbon emisyonu azaltım stratejimiz doğrultusunda uzun süredir bu dönüşümü destekliyoruz. 2022 yılından bu yana artan hacimlerde ve daha geniş bir coğrafyada SAF kullanıyoruz. SOCAR Türkiye ile imzaladığımız bu anlaşma, sürdürülebilir havacılık yakıtları alanındaki bilgi birikimimizi daha da derinleştirirken Türkiye'de SAF ekosisteminin gelişimine katkı sunmamıza olanak sağlayacak. Bu iş birliğini hem sektörün ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına hem de geleceğin temiz havacılığı için yeni fırsatların ortaya çıkarılmasına yönelik stratejik bir adım olarak görüyoruz."

        Anlaşma kapsamında taraflar, üst düzey yöneticilerin de yer alacağı ortak bir çalışma grubu aracılığıyla sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretimi ve kullanımına yönelik hazırlıkları değerlendirmeyi; havacılık sektörünün karbon ayak izinin azaltılmasına ve Türkiye'de sürdürülebilir havacılık ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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