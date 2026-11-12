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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine indirim geldi

        Benzine indirim geldi

        Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzinin litre fiyatına ortalama 3,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 07:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Benzine indirim geldi

        Ortadoğu'daki barış görüşmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşlarında ilerleme kaydedileceğine dair umutların piyasayı baskı altına almasıyla petrol fiyatları 1 dolardan fazla düştü.

        Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 7:15 itibarıyla varil başına yüzde 1,23 düşüşle 91,45 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri ise yüzde 1,2 düşüşle 85,49 dolara indi.

        Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzinin litre fiyatına ortalama 3,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Motorin fiyatında ise herhengi bir değişim olmadı.

        Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, Ekim'de önceki aya göre 1 milyon 965 bin varil artarak 27 milyon 164 bin varile yükseldi.

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 71.20 TL

        Motorin litre fiyatı: 95.20 TL

        LPG litre fiyatı: 50.70 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 72.20 TL

        Motorin litre fiyatı: 96.40 TL

        LPG litre fiyatı: 50.79 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 72.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

        LPG litre fiyatı: 50.70 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 73.00 TL

        Motorin litre fiyatı: 97.20 TL

        LPG litre fiyatı: 51.11 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 73.80 TL

        Motorin litre fiyatı: 98.00 TL

        LPG litre fiyatı: 51.41 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

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