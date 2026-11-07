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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine indirim geldi

        Motorine indirim geldi

        Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorinin litre fiyatına ortalama 5,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 11:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Motorine indirim geldi

        ABD'de Donald Trump'ı hezimet yaşadığı Demokratların üstünlüğü ile geçen ara seçimlerin ardından uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle brent petrol varil başına 98,32 dolardan işlem görüyor.

        Brent petrolde yaşanan dalgalanmanın ardından motorin fiyatlarına indirim geldi. Motorinin litre fiyatına ortalama 5,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 74.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 95.20 TL

        LPG litre fiyatı: 50.70 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 75.60 TL

        Motorin litre fiyatı: 96.30 TL

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        LPG litre fiyatı: 50.79 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 75.80 TL

        Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

        LPG litre fiyatı: 50.70 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 76.40 TL

        Motorin litre fiyatı: 97.10 TL

        LPG litre fiyatı: 51.11 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 77.20 TL

        Motorin litre fiyatı: 98.00 TL

        LPG litre fiyatı: 51.41 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsilidir.

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