Motorine indirim geldi
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorinin litre fiyatına ortalama 5,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı
ABD'de Donald Trump'ı hezimet yaşadığı Demokratların üstünlüğü ile geçen ara seçimlerin ardından uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle brent petrol varil başına 98,32 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolde yaşanan dalgalanmanın ardından motorin fiyatlarına indirim geldi. Motorinin litre fiyatına ortalama 5,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 74.60 TL
Motorin litre fiyatı: 95.20 TL
LPG litre fiyatı: 50.70 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 75.60 TL
Motorin litre fiyatı: 96.30 TL
LPG litre fiyatı: 50.79 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 75.80 TL
Motorin litre fiyatı: 96.60 TL
LPG litre fiyatı: 50.70 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 76.40 TL
Motorin litre fiyatı: 97.10 TL
LPG litre fiyatı: 51.11 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 77.20 TL
Motorin litre fiyatı: 98.00 TL
LPG litre fiyatı: 51.41 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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