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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan fon yatırımcılarına yönelik 'dolandırıcılık' uyarısı

        SPK'dan fon yatırımcılarına yönelik 'dolandırıcılık' uyarısı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı verilen veya alım satıma kapatılan yatırım fonlarında yatırımı bulunan vatandaşlara yönelik dolandırıcılık girişimleri konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 18:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SPK'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

        SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde, Kurulumuzca tasfiyesine karar verilen fonlar ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilere telefon, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılarak, ödeme süreçlerine aracılık edilebileceği, ödemelerin hızlandırılabileceği veya yatırımcılara öncelik sağlanabileceği yönünde gerçeğe aykırı vaatlerde bulunulmak suretiyle menfaat temin edilmeye çalışıldığına ilişkin bilgiler edinilmiştir.

        Söz konusu fonlara ilişkin ödeme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte yatırımcılardan ücret, komisyon veya masraf talep edilmesi ya da kimlik ve banka bilgilerinin istenmesi söz konusu değildir. Ödemelere ilişkin güncel ve doğru bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ödeme süreçlerinde aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması halinde kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması önem arz etmektedir" denildi.

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