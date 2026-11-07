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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan TMPOL, ISVEA ve TERA işlemlerine ilişkin kararlar

        SPK'dan TMPOL, ISVEA ve TERA işlemlerine ilişkin kararlar

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde üç şirketin pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin aldığı kararları açıkladı. Kurul, TMPOL, ISVEA ve TERA paylarına yönelik incelemeler kapsamında toplam 88 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve ilgili kişi ve şirketlere 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        SPK'dan 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı

        SPK haftalık bültenine göre Kurul, Lider Faktoring AŞ'nin 800 milyon liralık, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 100 milyon adet borçlanma aracının piyasaya sürülmesini sağladı.

        Kurul, Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ (TMPOL) hakkında yapılan inceleme sonucu, TMPOL ödeme yapan yerlerdeki işlemler nedeniyle 24 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

        Söz konusu isimler arasında "Mustafa Zeki Kayahan, İlkay Öztürk, Anıl Tokat, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Mahmut Eymen Karaca, Ayşe Seher Aydın, Feryal Köker, Serkan Şevik, Beyhan Tufan, Ülkü Çelik Usta, Enes Yazıcı, Oğuzhan Özerkaya, Nilgül Sarıçalı, Orçun Berkay Kaya, Müjdat Ede, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz ile Halil İbrahim Ege" yer aldı.

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        SPK, TMPOL ödemelerin yapılacağı işlemlerde sorumluluğu bulunan bu isimler ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi.

        ISVEA ödeme işlemleriyle ilgili işlemlerle ilgili 22 kişi hakkında suç duyurusu

        İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ (ISVEA) hakkında yapılan inceleme sonucunda, ISVEA ödeme üreten işlemler nedeniyle 22 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

        Bu isimlerin Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun, Cem Sultan Karababa, Ecem Tuğçe Akçay, Emir Münir Sarpyener, Emre Alkin, Emre Tezmen, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Fatma Nurcan Taşdelenler, Gül Ayşe Çolak, Haldün Saffet İnal, İbrahim Bekçi, İsmail Erdem, Jorma Juhani Alanne, Kadir Boy, Kerem Alkin, Oğuz Tezmen, Okan Uzunoğlu, Özgür Altan ile Tayfun Bayazıt'ın olduğu belirtildi.

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        SPK, ISVEA ödeme işlemlerinin işlemlerinde sorumluluğu bulunan söz konusu isimler ile Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Yatırım Bankası AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi.

        TERA ÖDEME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 42 İSİM AÇIKLANDI

        Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ (TERA) hakkında yapılan inceleme sonucunda, TERA ödeme yapılabilen işlemler nedeniyle 42 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

        Söz konusu isimler arasında "İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Okan Uzunoğlu, Yasemin Yılmaz, Furkan Açar, Bilal Kastamonu, Tansu Sesli, Tansel Kutlu Yılmaz, Bahadır Tonguç, İsa Yasin Sevinç, Umut Deniz Pak, Perihan Baydar, Esra Sağır, İsmail Erdem, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Emir Münir Sarpyener, Kerem Alkin, Kadir Boy, Haldün Saffet İnal, Erkan Kilimci, Bülent Uygun, Erdin Özel, Mehmet Ali Gedik, Adem Karatepe, Mehmet Selim Tunçbilek, Ahmet Haluk Güner, Erdem Özkan, Ali Cesur, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Murat Tanrıöver, Volkan Bayram, Abdurrahman Soyoğlu, Tayfun Bayazıt ile Jorma Juhani Alanne" yer aldı.

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        Kurul, TERA ödeme süreçlerinde işlemlerde sorumluluğu bulunan bu adlarla Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Mag Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulandı.

        SPK, ayrıca TMPOL ödeme süreleriki işlemler nedeniyle 18, ISVEA ödeme süreleriki işlemler nedeniyle 9, TERA ödeme süreleriki işlemler nedeniyle ise 28 kişinin sahibi olduğu tüm lisansların işlemin yasaklanmasının iptal edilmesi karar verdi.

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        #Sermaye Piyasası Kurulu
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